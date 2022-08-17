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"Незаконное строительство": Подоляк отмечает, что Крымский мост должен быть уничтожен

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"Незаконное строительство": Подоляк отмечает, что Крымский мост должен быть уничтожен

Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что переправа, соединяющая аннексированный полуостров с материковой частью России, – это незаконное строительство.

Такое мнение Подоляк высказали в интервью изданию The Guardian.

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", — сказал он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов назвал самый эффективный способ, которым ВСУ могут разрушить Крымский мост навсегда. По его словам, разрушить Крымский мост можно ракетами в HIMARS типа ATACMS, если они поступят Украине от США.

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Дата публикации
Просмотры
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