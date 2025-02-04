Незаконные активы на миллионы: экс-начальника ТЦК в Харькове подозревают в сокрытии денег

Согласно материалам ДБР и доказательствам, полученным прокурором САП, в собственности тещи эксчиновника находятся два люксовых автомобиля, приобретенных в 2022–2023 годах.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов на сумму более 3,4 млн грн, принадлежащих семье бывшего руководителя одного из районных ТЦК и СП Харькова.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Согласно материалам ДБР и доказательствам, полученным прокурором САП, в собственности тещи эксчиновника находятся два люксовых автомобиля, приобретенных в 2022–2023 годах. Однако расследование установило, что фактически этими автомобилями пользовалось само чиновник и его семья, что свидетельствует об их связи с приобретенными активами.

Анализ доходов и расходов семьи подтвердил, что у них не было официальных доходов, достаточных для покупки этих автомобилей. На этом основании прокурор обратился в суд с требованием взыскать эти активы в доход государства.

Решение по этому делу еще не принято. САП обещает дополнительно уведомить результаты судебного разбирательства.

Напомним, ранее в Одесской области полиция задержала 24-летнего военнослужащего РТЦК и СП, который требовал деньги за фиктивные повестки.

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