Незаконные билборды начали использовать для нужд обороны - Мининфраструктуры

В Украине начался массовый демонтаж рекламных билбордов, которые длительное время устанавливались вдоль трасс хаотично и с нарушением закона. Демонтированные рекламные щиты будут служить нуждам обороны страны.

Об этом сообщает в Telegram Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Такие работы начались, в частности, на Бориспольской трассе, одной из самых загруженных в стране.

«Теперь билборды будут служить силам обороны — ими укрепят баррикады, а из самых крепких частей сделаем противотанковые ежи. Масштабный демонтаж незаконной рекламы проводим по всей стране, особенно в регионах, близких к фронту», — отметил Кубраков.

Министр также напомнил, что с первых дней войны для дезориентации русских войск демонтируются дорожные знаки. Они, по словам Кубракова, хранятся на складах. И, в отличие от незаконных билбордов, вернутся на дороги после Победы.

«И, конечно, оставим на память о Победе уже известные на весь мир знаки (с незначительным цензорированием), указывающие на единственное возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле», — пообещал глава МИУ.