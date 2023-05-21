Незаконные действия с активами "Укрнефтебурения": от АМКУ и НАБУ требуют возбудить производство против должностных лиц

Компания "Укрнефтебурение" надеется, что члены правительства не позволят вовлечь себя в реализацию коррупционной схемы.

ЧАО "ВК Укрнефтебурение" (УНБ) обратилось в Антимонопольный комитет Украины с требованием начать в порядке, определенном ст. 35 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции по фактам совершения антиконкурентных действий должностными лицами Минобороны Украины, Минэкономики Украины, Государственного бюро расследований, Офиса генпрокурора и АРМА в результате инициирования передачи корпоративных прав компании в управление ПАО "Укрнафта" (по процедуре, предусмотренной ст. 21-1 закона об АРМА) с целью установления контроля над частной компанией и перераспределения рынка газа.

В заявлении, опубликованном на сайте УНБ, компания "Укрнефтебурение" изложила свои доказательства в подтверждение очевидной противоправности таких действий государственных служащих с указанием обстоятельств, указывающих на недопустимость с правовой точки зрения применения определенной ст. 21-1 закона об АРМА процедуры к управлению корпоративными правами УНБ.

Так, ст. 21-1 закона об АРМА указанной нормы исключительными считаются случаи, если имеется хотя бы одно из следующих обстоятельств:

1) существует риск сбоя и/или прерывания функционирования таких активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций или сбоев в тепло-, энерго-, электро-, водоснабжении или водоотведении или поставке природного газа;

2) существует риск прерывания функционирования предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса и/или авиастроительной отрасли, в собственности которых находятся такие активы.

Однако УНБ, заявляют в компании, никогда не занималась и не занимается тепло-, энерго-, электро-, водоснабжением или водоотведением или поставкой природного газа для нужд населения и/или предприятий учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса и/или авиастроительной отрасли. Ни активы УНБ, ни сама она не находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса и/или авиастроительной отрасли. Отмечается, что УНБ не имеет каких-либо хозяйственных отношений с предприятиями, учреждениями и организациями оборонно-промышленного комплекса и/или авиастроительной отрасли, в том числе, относительно активов находящихся в их собственности.

Компания осуществляет деятельность по добыче углеводородов на Сахалинском месторождении на основании действующего специального разрешения, осуществляет их подготовку и реализацию (продажу) на свободных рынках Украины как частный хозяйствующий субъект. Деятельность компании осуществляется непрерывно, несмотря на решение об аресте и передаче корпоративных прав компании в управление АРМА, уверяют в УНБ.

Об отсутствии угроз непрерывного функционирования активов и незаконности вынесения на рассмотрение правительства вопроса передачи акций УНБ в управление ПАО "Укрнафта" представитель УНБ сообщал привлеченных к процессу лиц как лично, так и через СМИ.

"В случае принятия правительством решения о передаче ПАО "Укрнафта" в управление корпоративных прав УНБ реализация преступного умысла фактически будет доведена до конца (останется только технические вопросы), в результате заинтересованные лица получат доступ к финансовым и материальным ресурсам предприятия и смогут обернуть их в свою пользу", - заявляют в компании.

Нарушение процедуры передачи арестованных активов в управление (не в порядке ч. 2 ст. 21 (осуществление оценки, получение предварительного разрешения на концентрацию от АМКУ и т.п.), а по ст. 21-1 закона об АРМА без наличия на то обязательных условий) – лишь один из этапов преступной деятельности, без преувеличения, организованной преступной группировки, в которую входят директор ПАО "Укрнафта", представители органов центральной исполнительной власти, руководители и следователи ГБР, работники органов прокуратуры, говорят в УНБ. В компании заявляют, что согласованные и синхронные действия указанных лиц содержат признаки коррупционных преступлений, предусмотренных статьями 191, 364 и 366 УК Украины.

Поэтому компания УНБ намерена обратиться с сообщением о преступлении в НАБУ, где подробно и последовательно будут приведены сведения о действиях организаторов и исполнителей преступной схемы, направленной на незаконное завладение (присвоение) активов УНБ и их передачу под управление (а фактически – хищение) одному лицу, о злоупотреблении властью и служебным положением конкретными лицами, о действиях, совершаемых вопреки интересам службы, многочисленные служебные подделки (предоставление статуса вещественных доказательств объектам нематериального мира, умышленного неисполнения судебных решений, введения в заблуждение членов правительства, руководителей центральных органов исполнительной власти, в т. ч. со специальным статусом), создание иллюзии использования арестованных корпоративных прав для нужд обороны и т.п.

В этих условиях компания "Укрнефтебурение" надеется, что члены правительства не позволят втянуть себя в реализацию коррупционной схемы.

"Для того, чтобы оставаться на стороне закона, уважаемым министрам правительства нужно лишь внимательно рассмотреть представленные на рассмотрение документы, ознакомиться с содержанием судебного решения от 03 мая 2023 года и заслушать представителей УНБ на заседании правительственного комитета, которое так мгновенно пытается провести первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Свириденко Ю.", - говорят в компании.

Также в УНБ отдельно обратились к представителям СМИ: не молчать и не избегать критики власти в условиях военного времени, ведь речь идет о преступной деятельности отдельных представителей власти, которые злоупотребляют предоставленной им властью для собственного обогащения и перераспределения собственности.

"Это обращение будет также немедленно доведено до представительств международных партнеров Украины для информирования их на примере ситуации с УНБ относительно действительной ситуации с состоянием борьбы с коррупцией в Украине, защиты прав человека и гарантирования интересов инвесторов в Украине", - подытожили в компании.