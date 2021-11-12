Незаконные поставки угля из ОРДЛО: экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение

В настоящее время эксминистр Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей.

Бывшему министру энергетики и угольной промышленности (2014-2016 годов) Владимиру Демчишину сообщили подозрение в организации незаконных поставок угля из "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает прес-служба Офиса генерального прокурора.

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Его подозревают в совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В Офисе генерального прокурора информируют, что после его назначения в декабре 2014 года на должность министра энергетики и угольной промышленности Украины он был привлечен к заключению соглашений на поставку угля с территорий, подконтрольных оккупационным властям.

"Министр достоверно знал о существовании дефицита угля для обеспечения деятельности государственных энергогенерирующих предприятий Украины, обусловленного срывом поставок угля из ЮАР и блокированием поставок угля из Российской Федерации. Также он отдавал себе отчет в их причинах — принуждении Украины к приобретению угля у представителей "Л/ДНР", что это содействие экономическому развитию и деятельности террористических организаций "Л/ДНР", — говорится в сообщении.

В преступной схеме поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины задействовали два угледобывающих предприятия: ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований. Одно из них не работало. По приказам бывшего министра в регистрационные данные этих предприятий были внесены изменения по юридическим адресам в г. Киеве, а их руководителями назначены представители "ЛНР" и "ДНР".

ПАО "Центрэнерго" по приказу Демчишина заключило договоры на поставку угля с контролируемыми боевиками предприятиями. Это дало основания для перечисления, обналичивания и распределения в пользу террористических организаций более 200 млн. грн.

Заметим, что сейчас эксминистр Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено в адреса последних известных мест его жительства.

Напомним, по этому делу ранее сообщили подозрение нынешнему нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, который, по версии следствия, причастен к контрабанде угля из ОРДЛО. Его подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. 2 ноября Печерский районный изменил меру пресечения для него — с домашнего ареста на личное обязательство до 31 декабря.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

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