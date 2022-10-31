В Минобороны Молдовы отреагировали на "прилеты" частей российской ракеты на территорию страны

В Молдове заявили, что незаконные полеты в своем воздушном пространстве не заметили.
Сегодня утром, 31 октября, РФ атаковала Украину ракетами. В частности, страна-агрессорка целила в украинские ГЭС, в частности, в Днестровске, которая расположена вблизи границы с Молдовой. Силам ПВО Украины удалось сбить ракету, а ее обломки упали на территорию соседней страны.
В Минобороны Молдовы отреагировали на этот инцидент.
"О информации об осколках, упавших на территорию Республики Молдова от ракеты, сбитой сегодня утром украинской зенитной системой после атаки ракеты на Днестровскую дамбу, на территории Украины. В контексте соответствующего инцидента сообщаем, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили незаконных полётов пространстве Республики Молдова. Заметим, что обломки сбитой ракеты не были зафиксированы радиолокационными станциями из-за их размеров и малой поверхности отражения", — говорится в сообщении.
В комментариях под публикацией возмущенные жители Молдовы отметили, что российская ракета была очень близкок молдавской границе, а ВСУ не только вовремя ее обнаружили, но и сбили, а также обвинили Молдову в нейтралитете.
Напомним, что украинская ПВО сбила 44 ракеты из более полусотни ракет, атаковавших Украину. В командовании Воздушных сил это назвали "беспрецедентно классным результатом".
Мэр Львова Андрей Садовый высоко оценил работу украинской противовоздушной обороны в туманную погоду, назвав их "титанами".
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