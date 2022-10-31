В Минобороны Молдовы отреагировали на "прилеты" частей российской ракеты на территорию страны

В Молдове заявили, что незаконные полеты в своем воздушном пространстве не заметили.

Сегодня утром, 31 октября, РФ атаковала Украину ракетами. В частности, страна-агрессорка целила в украинские ГЭС, в частности, в Днестровске, которая расположена вблизи границы с Молдовой. Силам ПВО Украины удалось сбить ракету, а ее обломки упали на территорию соседней страны.

В Минобороны Молдовы отреагировали на этот инцидент.

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"О информации об осколках, упавших на территорию Республики Молдова от ракеты, сбитой сегодня утром украинской зенитной системой после атаки ракеты на Днестровскую дамбу, на территории Украины. В контексте соответствующего инцидента сообщаем, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили незаконных полётов пространстве Республики Молдова. Заметим, что обломки сбитой ракеты не были зафиксированы радиолокационными станциями из-за их размеров и малой поверхности отражения", — говорится в сообщении.

В комментариях под публикацией возмущенные жители Молдовы отметили, что российская ракета была очень близкок молдавской границе, а ВСУ не только вовремя ее обнаружили, но и сбили, а также обвинили Молдову в нейтралитете.

Напомним, что украинская ПВО сбила 44 ракеты из более полусотни ракет, атаковавших Украину. В командовании Воздушных сил это назвали "беспрецедентно классным результатом".

Мэр Львова Андрей Садовый высоко оценил работу украинской противовоздушной обороны в туманную погоду, назвав их "титанами".

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