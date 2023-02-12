Незаконный вывоз украинских детей из Австрии в Россию – Лубинец рассказал подробности

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что член Европейского института омбудсмена Йозеф Зигеле незаконно вывез в Россию двух украинских детей. Дети из Луганской области сначала находились во Львовской области, на них были оформлены все необходимые документы и получены разрешения от родителей, чтобы дети могли законно находиться в Австрии.

Детали инцидента Дмитрий Лубинец рассказал изданию NV.

"Действительно, у нас позорный случай, мы с этим отдельно разбираемся. Он (Йозеф Зигеле – ред.) не просто член этой организации, он исполнительный секретарь. Он представитель Австрии. И мы получили информацию, что он лично забрал двух украинских детей с территории Австрии, которые там находились абсолютно законным способом", — отметил он.

Как рассказал омбудсмен, Йозеф Зигеле забрал украинских детей и доставил их в Россию, вероятно, самолетом через Анкару. Он прилетел в Москву, где лично передал несовершеннолетним представителям России.

Лубинец сразу же написал несколько писем Европейскому институту омбудсмена с требованием созвать заседание этой организации и исключение Зигеле из нее.

"На первое письмо я не получил никакого сознательного ответа. Был послан такой ответ, что господин Зигеле, когда он это делал, то не был представителем этой организации. У меня возник такой риторический вопрос: ночью господин Зигеле является представителем этой организации, когда спит, а когда днем он физически забирает украинских детей, перевозит их в Россию, то он обычный гражданин Австрии?", — отметил омбудсмен.

Второе письмо – было неофициальное, по электронному адресу, что ответ не могут дать через якобы заблокированный рабочий компьютер.

По словам Лубинца, в Австрии открыли уголовное производство, господину Зигеле приостановили адвокатское удостоверение.

"У него действительно изъята компьютерная техника, которая сейчас проверяется. Я надеюсь, что Зигеле будет на скамье подсудимых, как человек, который непосредственно принял участие в похищении двух украинских детей. А именно так я трактую эту ситуацию. Он физически похитил украинских детей и передал их представителям страны-террориста РФ", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, на днях Дмитрий Лубинец заявил, что выходит из состава Европейского института омбудсмена из-за незаконного вывоза из Австрии в Российскую Федерацию двух украинских детей.

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