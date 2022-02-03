Незаметно похитили ключ: в Полтавской области дети украли автомобиль у матери их друга (фото)

Незаметно похитили ключ: в Полтавской области дети украли автомобиль у матери их друга (фото)

Суд может применить к детям мероприятия воспитательного характера.

В г. Кременчуг Полтавской области двое детей в возрасте 12 и 13 лет украли автомобиль у матери своего друга. Женщина, заметив воровство, обратилась в полицию.

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Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

В полицию 3 февраля обратилась 35-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестные украли ее автомобиль Volkswagen Touareg, припаркованный у многоэтажки в микрорайоне Молодежный. Полиция разыскала автомобиль и установила причастных к преступлению. Это двое парней, в возрасте 12 и 13 лет.

Следствие установило, что один из детей был в гостях у сына потерпевшей. Он незаметно украл ключи, а потом со своим другом украли и автомобиль. Дети оставили автомобиль в одном из гаражных кооперативов микрорайона Молодежный.

Полиция полтавской области

В полиции было открыто уголовное производство по части 2 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Копы отметили, что ответственность по этой статье наступает с 14-летнего возраста. Однако суд может применить к детям мероприятия воспитательного характера.

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