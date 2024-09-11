Независимо от того, обновляли данные или нет: в ТЦК объяснили, кто получит повестки по почте

По словам спикера Полтавского ТЦК, повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным гражданам. Независимо от того, обновляли они данные или нет.

Рассылка повесток по почте предусмотрена всем военнообязанным. Это не зависит от того, обновили ли они свои учетные данные или нет.

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает местное издание "Телеграф".

По его словам, процедура отправки повесток по почте предусмотрена постановлением Кабинета министров Украины №560.

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"Гражданам, которые обновили данные, она отправляется на адрес, который они указали при обновлении данных. Гражданам, которые не обновили свои данные, она отправляется на адрес регистрации. Информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, есть в базе данных "Оберег". Она подтягивается туда из разных реестров", — объяснил Истомин.

Спикер ТЦК подчеркнул, что даже если гражданин не расписался, что получил повестку, он все равно считается ознакомленным.

"Гражданин, если он не расписался, то есть, если он его физически не получил, он уже ознакомлен. Поэтому повестка в этом случае вполне правильно считается врученной. В постановлении №560 определено, что надлежащим вручением повестки считаются непосредственно вручение, отказ от получения или даже отсутствие гражданина по адресу, например, регистрации. Поэтому повестка все равно будет считаться врученной", - говорит спикер ТЦК.

По его словам, повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным гражданам. Независимо от того, обновляли они данные или нет.

"Это может быть повестка для прохождения врачебной комиссии, это может быть повестка на отправку в учебный центр, если у него все данные уточнены и есть информация о том, что им пригодна за состояние здоровья, нет отсрочки", — подытожил Истомин.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле городского ТЦК произошла потасовка между сотрудниками и родственниками задержанного.

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