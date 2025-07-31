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Впервые за более чем три года это заседание украинского парламента транслировалось онлайн. И впервые за более чем три года после начала полномасштабного российского вторжения ему предшествовали масштабные протесты, которые продолжались 10 дней, охватив всю Украину. В минувший вторник, 22 июля, нарушив регламент и обязательства по открытию безвиза и вступлению Украины в ЕС, Верховная Рада очень быстро проголосовала, а Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который подчинил деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры генеральному прокурору. Хотя на прошлой неделе на брифинге генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что узнал о принятом законопроекте №12414, который значительно расширяет его полномочия, из Telegram-каналов, да и вообще он об этом не просил.

«Источником власти являются люди с картонками». Наверное, именно этот лозунг с масштабных протестов по восстановлению независимости НАБУ и САП стал наиболее популярным. Ведь на первую акцию во вторник, 22 июля, у стен Театра Франко в Киеве (это самое приближенное место к зданию Офиса президента Украины, потому что из-за полномасштабной войны доступ к правительственному кварталу перекрыт — Ред.) молодежь пришла именно с небольшими картонками, на которых кратко были написаны требования вернуть независимость антикоррупционных органов. Некоторые называли это даже мирной «революцией на картонках», которую Банковая все-таки услышала.

Еще на прошлой неделе, через два дня после подписания законопроекта №12414, президент Зеленский зарегистрировал в Раде проект №13533, возвращающий независимость НАБУ и САП, который депутаты приняли в четверг, 31 июля. Несмотря на это, общество до сих пор не получило ответов на важные вопросы, а в ЕС напоминают, что это еще не завершение процесса. О том, как депутаты дрались, ругались и обвиняли людей за непонимание, что такое НАБУ и САП, но все же восстановили их независимость, читайте в материале ТСН.ua.

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С самого утра четверга, 31 июля, люди начали собираться в столичном Мариинском парке возле Верховной Рады. Молодежь также пришла с картонками, создав на месте даже куклу из картонок — куклу-протестующего — и картонную стену требований, которую назвали «министерство картона» и «министерство требований». Они слушали онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады. Не сдерживая эмоций, скандировали «Позор», когда слышали, как с трибуны депутаты обвиняли вышедших на улиц людей за то, что они якобы не знают, что такое НАБУ и САП.

«Я целиком и полностью поддерживаю людей, которые вышли на улицу. Но они вышли, не зная, что такое НАБУ и САП. Они вышли за борьбу против борьбы с коррупцией. Они не знают нюансов тех законопроектов, которые голосовались», — заявила с трибуны глава депутатской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, намекая на внешнее управление государством. Однако уже не первый раз. В минувший вторник, 22 июля, когда Рада приняла законопроект №12414, подчинивший деятельность НАБУ и САП генеральному прокурору, Юлия Владимировна написала в своем Facebook, что украинский парламент «наконец-то сделал первый шаг к началу деколонизации Украины».

Однако Юлия Тимошенко была не единственной, кто сделал подобные заявления. Пока коллега Юлии Владимировны по фракции, народный депутат Сергей Власенко показывал в Раде средний палец, что, по словам депутата от «Европейской солидарности» Владимира Арьева, было адресовано главе комитета ВР по вопросам евроинтеграции Иванне Климпуш-Цинцадзе, член депутатской группы «Партии «За майбутнє» Анна Скороход говорила:

«…Хотя, мне кажется, и к митингам много вопросов, потому что люди до конца не понимают, за что они вышли».

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В конце концов председатель комитета ВР по вопросам свободы слова от «Голоса» Ярослав Юрчишин напомнил коллегам, что по опросу Gradus Research 69% украинцев полностью или частично поддерживают участников акций протеста за восстановление независимости НАБУ и САП от генпрокуратуры. При этом справедливость, борьбу с коррупцией и свободу слова назвали важными более 95% опрошенных, независимо от возраста, пола или региона. Да и прямые трансляции многих украинских СМИ с акций протеста в разных украинских городах, когда люди объясняли, почему они вышли на улицы, свидетельствуют о понимании, что такое НАБУ и САП, и какие функции на них возложены.

Основных аргументов, звучавших от нардепов в защиту принятого законопроекта №12414, подчинившего деятельность НАБУ и САП генеральному прокурору, было два: первый — очищение украинских антикоррупционных органов от российского влияния; второй — что подчинение антикоррупционных органов генпрокуратуре является европейской практикой.

Относительно первого, во вторник, 22 июля, ТСН.ua уже писал, что законопроект №12414 внесен в сессионный зал на следующий день после обысков СБУ и Офиса генпрокурора у сотрудников НАБУ «по подозрению в ведении бизнеса с РФ» и начатой комплексной проверке СБУ относительно соблюдения законодательства о государственной тайне. Одного из руководителей детективов НАБУ Офис генпрокурора и СБУ задержали по поводу пособничества россиянам. Однако до сих пор нет ответа на вопрос, зачем из-за этого пришлось так быстро, нарушая регламент, буквально через несколько часов менять Уголовный процессуальный кодекс? Относительно второго — в подавляющем большинстве европейских стран антикоррупционные органы абсолютно независимы от прокуратуры, с подотчетностью политической власти.

Не обошлось под куполом в Верховной Раде в четверг, 31 июля, и без острого словца и драк. Так, позафракционный Дмитрий Разумков, выступая с трибуны, заявил, что депутаты «едят фекалии», сравнивая это с голосованием в минувший вторник за проект №12414. Во время выступления Алексея Гончаренко из «Европейской солидарности», когда он спросил у коллег «Ну что, доголосовались?», к трибуне также выбежала скандальная Марьяна Безуглая, которую Гончаренко назвал «безумной», с планшетом с надписью «Власть — это народ». А депутаты от «Слуги народа» Владлен Неклюдов и Геннадий Касай вообще подрались.

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Все это происходило, пока Рада заслушивала авторов шести альтернативных президентскому законопроектов. Депутат от «Слуги народа» Дмитрий Костюк, зарегистрировавший один из таких альтернативных проектов, вообще объявил о выходе из президентской фракции в знак протеста по голосованию на прошлой неделе. Впрочем, через полтора часа очень напряженных обсуждений депутаты принимают законопроект Владимира Зеленского о «внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и некоторые законодательные акты по усилению полномочий НАБУ и САП» 331 голосом «за».

Представляя этот проект в сессионном зале, представитель президента в ВРУ Галина Михайлюк подчеркнула, что Владимир Зеленский предлагает ввести обязательное, регулярное, не реже одного раза в два года, проведение полиграфических исследований работников НАБУ, САП, БЭБ, ГБР, Нацполиции, Офиса генпрокурора, имеющих допуск к государственной тайне. В целом же, проект №13533 упраздняет все наиболее скандальные нормы законопроекта №12414, оставляя подотчетность НАБУ и САП украинскому парламенту.

Владимир Зеленский очень быстро подписал принятый Радой проект №13533. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта приветствовали это решение. Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье добавил, что ЕС уже не планирует прекращать или замораживать финансирование Украины. Однако, по его словам, принятие проекта №13533 — еще не завершение процесса.

«Процесс вступления Украины в ЕС потребует постоянных усилий, направленных на обеспечение эффективной способности бороться с коррупцией и соблюдения принципа верховенства права. В ЕС надеются, что Украина быстро выполнит эти обязательства и примет решительные меры в сфере верховенства права. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся готовы поддерживать Украину в этом процессе», — добавил Гийом Мерсье.

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Тем не менее, последствия ошибки для Украины есть. ЕС снизил сумму четвертого транша макрофинансовой помощи Украине в рамках программы Ukraine Facility с 4,5 млрд евро до 3,05 млрд евро. Да, напрямую это не связано с проектом №12414, а скорее с невыполнением других ключевых реформ. Однако события на прошлой неделе сыграли в этом не последнюю роль.