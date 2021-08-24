Независимой Украине сегодня 30: на Крещатике пройдет парад, а ТСН проведет праздничный выпуск под открытым небом

Независимой Украине сегодня 30: на Крещатике пройдет парад, а ТСН проведет праздничный выпуск под открытым небом

Спецвыпуск ТСН на Золотых воротах начнется в 19:30.

Независимой Украине сегодня 30! Самый важный праздник страны сегодня будут отмечать во всех больших и маленьких городах страны.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 августа.

Важным событием станет парад на Крещатике, который начнется в 10 утра, последние приготовления к нему продолжаются с самого утра. В этом году он будет проходить на земле, на воде и в небе — главной улицей столицы пойдут украинские военные, в небе будет пролетать колонна военно-воздушных сил, а Днепром поплывут наши корабли.

Онлайн трансляция военного парада в честь 30-летия Независимости.

ТСН тоже готовит подарок - праздничный выпуск новостей под открытым небом на Золотых воротах. Готовились к нему несколько месяцев. В подготовке сразу задействованы две сотни людей: техники, журналисты, операторы, продюсеры и редакторы. Выпуск новостей проведут три ведущие: Алла Мазур, Лидия Таран и Наталия Мосейчук. Вместе с ними, впервые в украинских новостях будут выступления артистов. А истории, которые мы расскажем и покажем в эфире, подбирали тщательно и придирчиво. Не пропустите, сегодня в 19:30.

Тур по Украине: ТСН проведет праздничный выпуск под открытым небом на Золотых воротах

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