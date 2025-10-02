Нежин на Черниговщине полностью без света — детали о блэкауте

Блэкаут в Нежине

Город Нежин Черниговской области остался полностью без электроснабжения в результате ударов РФ.

Об этом в Facebook сообщил мэр Нежина Александр Кодола в четверг, 2 октября.

Мэр отметил, что, по информации Черниговоблэнерго, ситуация ухудшилась и остается очень сложной.

В настоящее время вода в городе подается по графику. Медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры работают на альтернативных источниках питания.

По его словам, в настоящее время в Нежине развернули восемь пунктов несокрушимости, где местные жители могут подзарядить свои гаджеты.

«В случае необходимости мы будем расширять сеть пунктов несокрушимости», — сказал Кодола.

Кроме того, с понедельника, 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение.

Нежин — важный узел железнодорожных и автомобильных путей и второй по величине город областного значения Черниговщины. Население Черниговщины к началу полномасштабной войны составляло более 65 тысяч человек.

Напомним, что вчера, 1 октября, город Славутич и часть Черниговщины были обесточены из-за атаки РФ. Из-за обстрела электроподстанции в Славутиче вызвал критические скачки напряжения в сети. В результате ЧАЭС оказалась в блэкауте, который длился более трех часов.

Сегодня сообщалось, что из-за обстрела РФ часть Чернигова осталась без горячей воды, в городе — отключение света.