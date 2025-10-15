Нежин— под массированной атакой "Шахедов": куда "влупила" РФ

Удар по Нежину 15 октября

Вечером 15 октября город Нежин Черниговской области массированно атаковали российские беспилотники.

Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола.

«Нежин находится под атакой шахедов. Враг наносит удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры», — сообщил городской голова.

Он призвал местных жителей произвести запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари.

По информации «Суспильного», российские безпилотнкии попали в магазин и отделение «Новой почты», а также в два жилых дома.

Позже глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус добавил, что, по предварительным данным, два человека ранены.

«Дроны попали в терминал „Новой почты“, дважды — в многоэтажку, гражданскую инфраструктуру. На местах событий работают все экстренные службы. Угроза сохраняется», — сообщил он.

© Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Нежин — важный узел железнодорожных и автомобильных путей и второй по величине город областного значения Черниговщины. Население по состоянию на начало полномасштабной войны составило более 65 тысяч человек.

Ранее волонтер и военный инструктор Роман Доник заявил, что РФ целенаправленно выносит одну область — Черниговскую.

Напомним, что вчера из-за атаки РФ на энергообъекты 30 населенных пунктов в Нежинском районе остались без электроснабжения. 2 октября город Нежин остался полностью без электроснабжения в результате ударов РФ.