Нежнейший пирог на выходные: тесто превращается в крем и просто тает во рту

Такой пирог с ананасами выходит очень нежным и мягким. А готовить его совсем не сложно.

На форму 10*22 см нужно взять следующие ингредиенты:

70 г молока;

20 г растопленного сливочного масла;

50 г муки;

400 г консервированного ананаса;

1 неполная чайная ложка разрыхлителя;

2 небольших яйца;

35 г сахара;

0,5 г ванильного сахара;

щепотка соли.

Приготовление очень простое и не требует от вас много времени:

Разбить в достаточно глубокую миску яйца, добавить соль, сахар, ванильный сахар. Сбивать миксером на средней скорости в течение 3 минут. У вас должна получиться пышная светлая масса. Если нет миксера, можно использовать венчик. В массу добавить растопленное сливочное масло и перемешать миксером или ложкой до однородности. Просеять муку, добавить разрыхлитель. Перемешать, чтобы у вас получилось тесто без комочков. Дальше влить молоко и снова перемешать. Тесто должно быть редким. Взять консервированные ананасы (лучше кусочками). Перемешайте их с тестом. Застлать форму для запекания пергаментом, вылить внутрь тесто и разровнять.

Пирог нужно выпекать при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Духовку следует предварительно разогреть. Достать готовый пирог и охладить.

Тесто в таком рецепте превратится в настоящий крем и будет таять во рту. А яркий вкус ананасов будет хорошо ощущаться.