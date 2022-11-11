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Нежнейший пирог на выходные: тесто превращается в крем и просто тает во рту

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
270
Время на прочтение
1 мин
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Нежнейший пирог на выходные: тесто превращается в крем и просто тает во рту

Нежнейший пирог на выходные: тесто превращается в крем и просто тает во рту / Фото: Pexels

Такой пирог с ананасами выходит очень нежным и мягким. А готовить его совсем не сложно.

На форму 10*22 см нужно взять следующие ингредиенты:

  • 70 г молока;
  • 20 г растопленного сливочного масла;
  • 50 г муки;
  • 400 г консервированного ананаса;
  • 1 неполная чайная ложка разрыхлителя;
  • 2 небольших яйца;
  • 35 г сахара;
  • 0,5 г ванильного сахара;
  • щепотка соли.

Приготовление очень простое и не требует от вас много времени:

  1. Разбить в достаточно глубокую миску яйца, добавить соль, сахар, ванильный сахар. Сбивать миксером на средней скорости в течение 3 минут. У вас должна получиться пышная светлая масса. Если нет миксера, можно использовать венчик.
  2. В массу добавить растопленное сливочное масло и перемешать миксером или ложкой до однородности.
  3. Просеять муку, добавить разрыхлитель. Перемешать, чтобы у вас получилось тесто без комочков. Дальше влить молоко и снова перемешать. Тесто должно быть редким.
  4. Взять консервированные ананасы (лучше кусочками). Перемешайте их с тестом.
  5. Застлать форму для запекания пергаментом, вылить внутрь тесто и разровнять.

Пирог нужно выпекать при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Духовку следует предварительно разогреть. Достать готовый пирог и охладить.

Тесто в таком рецепте превратится в настоящий крем и будет таять во рту. А яркий вкус ананасов будет хорошо ощущаться.

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Дата публикации
Просмотры
270
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