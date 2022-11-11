Нежнейший пирог на выходные: тесто превращается в крем и просто тает во рту

Такой пирог с ананасами выходит очень нежным и мягким. А готовить его совсем не сложно.
На форму 10*22 см нужно взять следующие ингредиенты:
- 70 г молока;
- 20 г растопленного сливочного масла;
- 50 г муки;
- 400 г консервированного ананаса;
- 1 неполная чайная ложка разрыхлителя;
- 2 небольших яйца;
- 35 г сахара;
- 0,5 г ванильного сахара;
- щепотка соли.
Приготовление очень простое и не требует от вас много времени:
- Разбить в достаточно глубокую миску яйца, добавить соль, сахар, ванильный сахар. Сбивать миксером на средней скорости в течение 3 минут. У вас должна получиться пышная светлая масса. Если нет миксера, можно использовать венчик.
- В массу добавить растопленное сливочное масло и перемешать миксером или ложкой до однородности.
- Просеять муку, добавить разрыхлитель. Перемешать, чтобы у вас получилось тесто без комочков. Дальше влить молоко и снова перемешать. Тесто должно быть редким.
- Взять консервированные ананасы (лучше кусочками). Перемешайте их с тестом.
- Застлать форму для запекания пергаментом, вылить внутрь тесто и разровнять.
Пирог нужно выпекать при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Духовку следует предварительно разогреть. Достать готовый пирог и охладить.
Тесто в таком рецепте превратится в настоящий крем и будет таять во рту. А яркий вкус ананасов будет хорошо ощущаться.