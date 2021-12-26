Незнакомка в горсовете Львова, которая шокировала откровенныем нарядом на приеме замминистра: кто она

Откровенное платье молодой женщины взорвало Сеть, а ее владелица получила кучу хейта.
Во Львове после публикации фотографий по визиту заместителя министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука разразился скандал. Поводом для обсуждения стало откровенное черное платье с полуобнаженной грудью спутницы министра.
Что известно о владелице откровенного наряда, сообщает РБК.
Таинственной спутницей замминистра образования и науки оказалась бывшая львовянка, а ныне жительница столицы Кристина Тишкун. Ей 27 лет, по образованию она юрист. Женщина сама выложила фотографию с приема в горсовете Львова на своей странице в инстаграмм, но после волны критики она вынуждена была свою страницу закрыть.
"А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", — написала она до закрытия страницы в комментариях под фотографией.
Кристина Александровна Тишкун является владелицей компании "БК Забудова", магистром права (юристом-правоведом), окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Сейчас живет в Киеве.
Также Кристина считается юристом, помощником адвоката в адвокатском бюро Advisers.
Напомним, что после показа кутюрной коллекции Chanel весна-лето в Париже в мире разразился скандал. На представленных платьях были вышитые слова из Корана. Священники, преимущественно из Индонезии, призывали к бойкоту Chanel.
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