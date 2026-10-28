Незрячего одессита 5 суток удерживали в ТЦК несмотря на исключение из учета: ГБР опозорилось бездействием

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Одессе незрячего мужчину дважды исключали из военного учета, однако объявили в розыск, доставили в ТЦК и принудительно удерживали почти пять суток. Несмотря на наличие судебного решения в пользу мужчины, ГБР сначала проигнорировало заявление о преступлении, однако суд обязал Бюро внести данные в ЕРДР.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Розыск мужчины, несмотря на исключение из военного учета

Как отмечается в материалах суда, у мужчины с детства были ограничения по пригодности к военной службе. В 1994 году его взяли на военный учет, а позже дважды исключали из учета по состоянию здоровья — в 2020 и 2023 годах. По утверждениям мужчины, основанием была слепота. Это подтверждалось соответствующими временными удостоверениями военнообязанного и справкой ВВК.

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Летом 2024 года мужчина уточнил военно-учетные данные и в приложении «Резерв+» отражалось, что он «не на учете».

Через год мужчина получил расширенные сведения из реестра и обнаружил, что в системе содержится информация о его нахождении на учете с февраля 2009 года. Кроме того, в «Резерв+» появилось сообщение о розыске ТЦК и СП с 20 июня 2025 года.

Не согласившись с данными сведениями, мужчина обжаловал действия ТЦК в административном суде.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК

Зимой 2026 года Одесский окружной административный суд удовлетворил иск мужчины: признал противоправным бездействие ТЦК относительно ненадлежащего рассмотрения его заявления о внесении данных в Единый госреестр военнообязанных.

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Также противоправными признали внесение в реестр информации о нарушении мужчиной правил военного учета и его розыск, а еще направление в полицию обращения по административному задержанию и доставке истца.

Кроме того, суд обязал ТЦК выполнить определенные решением действия.

Принудительная доставка мужчины в ТЦК после решения суда

По словам заявителя, весной 2026 года недалеко от дома мужчины в Одессе к нему подошли люди в военной форме. Он утверждал, что показал им бумажные военно-учетные документы, подтверждающие исключение мужчины из военного учета, а также решение админсуда.

Однако, по словам мужчины, люди в форме документы проигнорировали, применили к нему принуждение и доставили в здание на улице Леонтовича, где поместили за закрытую решетку. Позже его принудительно перевезли в другое место, связанное с ТЦК.

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Заявитель также отмечал, что доставлявшие его люди не использовали нагрудные видеокамеры.

Мужчина рассказал, что в общей сложности его удерживали почти пять суток. Он также утверждал, что без определения следственного судьи у него изъяли средства связи, не оформили необходимые процессуальные документы и не предоставили повесток.

Заявитель считал, что такие действия могут содержать признаки уголовных правонарушений, в частности, превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий и неисполнение судебного решения.

По его утверждениям, вол время удерживании адвокат неоднократно обращался к ответственным лицам и предоставлял документы, подтверждающие состояние здоровья мужчины. В конце концов, заявителя отпустили.

В определении эти обстоятельства приведены именно со слов заявителя. При рассмотрении жалобы следственный судья не устанавливал факта незаконного лишения свободы, превышения служебных полномочий или других уголовных правонарушений.

Обращение в ГБР и жалоба на бездействие бюро

В октябре 2026 года мужчина через э-мейл подал в Территориальное управление ГБР в Николаеве заявление о возможном совершении уголовных правонарушений. В заявлении он описал обстоятельства своих принудительной доставки и содержания, а также сослался на решение админсуда, которым ранее действия ТЦК были признаны противоправными.

Однако мужчина не получил от ГБР информации о внесении заявления в ЕРДР. После этого адвокат подал следственному судье жалобу на бездействие уполномоченных работников бюро. Защита просил обязать ГБР внести сведения в реестр досудебных расследований и определить их предварительную правовую квалификацию по конкретным статьям Уголовного кодекса.

Кроме того, адвокат требовал обязать ГБР начать досудебное расследование, допросить представителей ТЦК, вытребовать документы по отправке повестки мужчине и установить обстоятельства ее регистрации.

Какое решение суд принял по ГБР

Следственный судья рассмотрел материалы жалобы и пришел к выводу, что работники ГБР не выполнили требований статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Суд отметил, что следователь, дознаватель или прокурор обязан безотлагательно, но не позднее чем через 24 часа после получения заявления об уголовном преступлении внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать расследование. После этого заявителю также в течение 24 часов должны предоставить выписку из реестра.

В постановлении отмечается, что внесение сведений в ЕРДР обязательно и не зависит от предварительной оценки обоснованности заявления или наличия достаточных доказательств. По заключению суда, закон не предусматривает проведение предварительной проверки заявления до его регистрации в ЕРДР. Обстоятельства, на которые ссылается заявитель, должны проверяться в рамках уголовного производства.

Суд отдельно отметил, что при рассмотрении жалобы на невнесение сведений в ЕРДР следственный судья должен установить, обращался ли мужчина с соответствующим заявлением и были ли внесены по нему сведения в реестр.

В то же время, установление признаков уголовного правонарушения и определение его правовой квалификации не входят в предмет такого судебного разбирательства.

Суд удовлетворил не все требования истца — какая причина

Несмотря на то, что суд установил бездействие ГБР, жалобу адвоката истца удовлетворили частично. В частности, следственный судья не обязал правоохранителей вносить сведения в ЕРДР по конкретным статьям Уголовного кодекса, на которых настаивал заявитель.

В суде объяснили, что установление состава уголовного правонарушения и его квалификация являются полномочиями следователя и должны определяться в ходе досудебного расследования.

Также суд не удовлетворил требование об обязательстве ГБР начать досудебное расследование, назвав его преждевременным. Такое расследование начинается после внесения соответствующих сведений в ЕРДР.

Не удовлетворили и ходатайство о допросе работников ТЦК, вытребование документов о направлении повестки и установлении обстоятельств ее регистрации. Следственный судья пришел к выводу, что решение этих вопросов не входит в его полномочия при рассмотрении жалобы на невнесение сведений в ЕРДР.

Что постановил суд

Пересыпский райсуд Одессы частично удовлетворил жалобу адвоката на бездействие работников ГБР.

Суд обязал уполномоченных лиц Второго следственного отдела по дислокации в Одессе Территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, внести в ЕРДР сведения, изложенные в заявлении мужчины. После этого в течение 24 часов заявителю должны предоставить выписку из ЕРДР.

В других требованиях суд отказал.

К слову, суд удовлетворил иск ветерана АТО с подагрой, глаукомой и гипертонией, которого ранее признали годным к службе и отказались признать его болезни связанными с защитой Родины. Суд установил, что Центральная ВВК формально подошла к делу и не исследовала медицинские документы с 2015 года, поэтому отменил ее решение и обязал рассмотреть жалобу повторно.

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