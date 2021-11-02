НГЗ воюет с пострадавшими от его отходов – красного шлама, который вызывает рак – СМИ

В Николаеве уже почти год идут судебные разбирательства между местными жителями и глиноземным заводом.

В Николаевской области полицейские оказывают давление на членов организации "Стоп шлам", борющихся против Николаевского глинозёмного завода (НГЗ), деятельность которого приводит к росту онкологических заболеваний и смертности среди населения региона.

По информации СМИ, Заводской районный суд Николаева вынес решение удовлетворить иск пострадавших и выплатить им компенсацию. Однако, завод начал атаку на людей, подав заявление в полицию о том, что иск "Стоп шлам" в суд – это якобы мошенничество.

Полицейские отреагировали на заявление и начали ходить к пострадавшим домой, вызывать их на допросы и требовать отказаться от участия в иске, угрожая штрафами и даже тюрьмой. Из-за преследования потерпевших Государственное бюро расследований открыло дело против полиции. И даже несмотря на реакцию ГБР, попытки давить на членов организации "Стоп шлам" продолжаются до сих пор.

Напомним, в Николаеве уже почти год идут судебные разбирательства между местными жителями и глиноземным заводом. Люди пытаются отстоять свое право дышать воздухом без примеси химических элементов, находящихся в отходах производства НГЗ – красном шламе. Заводской районный суд Николаева вынес решение удовлетворить иск пострадавших и выплатить им компенсацию. А в сентябре 2021 года Николаевский апелляционный суд начал рассмотрение "дела НГЗ", так как руководство завода не согласилось выплачивать компенсацию пострадавшим.

Из-за выбросов красного шлама к 2019 году в районах, прилегающих к шламохранилищам, резко возросла смертность от рака. Так, в Витовском районе в течение 2011-19 годов количество умерших от рака ротоглотки увеличилось более чем в три раза, число умерших от заболеваний ротовой полости увеличилась на 259%. В целом по количеству смертей от рака в районе шламохранилищ НГЗ за 2011-19 годы стало больше на 38,6%.

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