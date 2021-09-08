Ни был клиентом и не имел документов: в бассейне частной сауны в Ровно нашли мертвого мужчину

Как туда попал мужчина — неизвестно.
В бассейне частной бани в Ровно нашли мертвого 58-летнего местного жителя. Его тело обнаружили уборщицы.
Как сообщается в сюжете НТН, мужчина не имел никаких документов и самое удивительное — ни был клиентом заведения.
Как он попал туда — неизвестно, но работники бани считают, что это произошло в трехчасовой промежуток времени.
Предварительно известно, что покойный работал неподалеку бани дворником. Обстоятельства его гибели — выясняют правоохранители. Основная из версий — утопление.
Напомним, возле Ивано-Франковскв в лесополосе нашли мертвым 29-летнего мужчину, который загадочно исчез.