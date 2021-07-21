Ни делали замеров целых газов: еколог предупредила об опасности из-за аварии на химзаводе под Ровно

Ни делали замеров целых газов: еколог предупредила об опасности из-за аварии на химзаводе под Ровно

Только комплексное экологическое исследование может показать, безопасно ли сейчас на Ровенщине.

Из-за аварии на химическом предприятии "Ривнеазот" в воздух могли попасть опасные для людей вещества.

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Об этом в комментарии Оbozrevatel сказала председатель общественного совета при Экологической инспекции Днепропетровской области, руководитель "Экопатруль" Татьяна Лампика.

Еколог порекомендовала местным жителям не выходить на улицу и закрыть окна, пока не будет проведена экологическая инспекция.

"Сообщается о том, что был выброс газов, а не вещества в чистом виде. Так как измеряли концентрацию отдельных веществ, не было зафиксировано превышение. Если бы делались замеры целых газов, то превышение было бы зафиксировано", — подчеркнула Татьяна Лампика.

Еколог заметила, что источники информации указывают на выброс различных веществ. Так, наряду с окисью азота назывались и газы, которые используются для очистки труб на производстве. Татьяна Лапика заметила, что все эти вещества очень опасны для человека и они могут оседать в почве. По ее данным, только комплексное экологическое исследование может показать, безопасно ли сейчас на Ровенщине.

Напомним, в Ровенской области 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот". В результате чего над территорией предприятия поднялась ярко оранжевая туча. На химзаводе, где произошла авария, рассказали есть ли опасность для людей. На химзавод уже прибыла местная власть, также городской голова Ровно сообщил, что в больнице развернули дополнительных 25 койко-мест.

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