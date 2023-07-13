Ни денег, ни мужчины: на Тернопольщине женщина отдала "богатому иностранцу" 2 тысячи долларов

В Тернопольской области "богатый европеец" выманил у женщины 2 тысячи долларов. Он пообещал ей прислать дорогой подарок, за который нужно уплатить "таможеный сбор".

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным полиции, жительница Тернопольской области в социальных сетях познакомилась с "иностранцем". Он рассказал ей, что живет в Европе и самостоятельно воспитывает детей, поскольку его жена умерла.

"Европеец" добавил, что он богат и хочет сделать своей новой подруге подарок — отправить пакет с большой суммой денег, чтобы "она потратила эти средства на себя и отдых". Женщина согласилась и ожидала денег. Тогда в нее позвонили якобы со службы доставки и объяснили, что за сверток нужно заплатить 2 тысячи долларов таможенных пошлин.

Поскольку жительница Тернопольщины думала, что новый любимый прислал ей больше средств, то отдала за доставку все сбережения и взяла кредит, однако бандероли так и не дождалась. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители открыли производство по статье 190 УК – мошенничество.

"Подобная афера не нова. На самом деле мошенники действуют на территории Украины, никакого жениха из США или Европы не существует, да и посылки из-за границы транспортируются и платят другим способом", — отмечают в полиции.

Напомним, в Тернополе у родственницы пропавшего без вести воина выманили 30 тысяч грн.

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