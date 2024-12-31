Ни дня без сюрпризов: какой будет погода в Новогоднюю ночь

Синоптики предупредили украинцев о погодных прихотях в последний день 2024 года. Говорят, сегодня будет тепло, кое-где вплоть до +10 градусов. Дождей и обильного снега ждать не стоит, однако следует быть готовым к сильному ветру.

Какая будет погода в Украине днем 31 декабря и будет ли снег в новогоднюю ночь – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

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Погода на последний день 2024 года

До Нового года – считанные часы 2025-го вот-вот постучатся в дверь и принесет немало сюрпризов, в том числе и погодных. Однако в ближайшее время зимней картинки за окном не будет. Тридцать первое декабря будет в Украине теплым. В течение дня температура воздуха +2+5 градусов в южной части +5+10 градусов, сообщила Наталья Диденко.

"Осадков не будет, потому что практически вся континентальная Европа, включая, конечно, Украину, будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области. В Киеве 31 декабря ожидается погода без осадков и с максимальной температурой до +3 градусов."

Характерной особенностью 31-го декабря и новогодних первых дней будет сильный ветер западных направлений, поэтому стоит осторожничать. А вот в ночь на 1 января в Украине ожидается около нуля, а в первый день Нового года потеплеет до +4+9, а на юге до +6+11 градусов!

Осадков не предвидится и даже Новый год начнем с солнышком.

"2 января станет еще теплее, а вот с 3-4 января ожидается в Украине похолодание. А пока готовимся потихоньку к Новому году".

О том, что погода в первую неделю нового года в целом не сильно отличается от текущей синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. В комментарии Погода УНИАН она рассказала, что днем ​​31 декабря небольшой мокрый снег возможен в восточных и северо-восточных областях. Остальные территории – без осадков

"Температура остается в пределах от +3° до -3° – это в ночные часы. А в дневные немножечко повысится. Потому что, если сейчас от +3 до -2°, например, практически по всей территории Украины как в дневные, так и и в ночные часы, то 30-31 декабря - там в дневные часы уже будет 0°...+6°.То есть преимущественно плюсовые значения, даже наоборот – определенное повышение"

В то же время мороз остается в Карпатах: там ночью будет -2°...-7°, а днем – около нуля градусов.

"Если смотреть дальше, то в принципе у нас эти дни — с 31 и на 1 число, опять же, каких-либо изменений пока нет"

Синоптик отметила, что 31 декабря Украину могут задеть "хвосты" от атмосферных фронтов с северо-востока, но 1-2 января снова будет преобладать погода без осадков. Более ощутимые изменения могут произойти со 2-3 января, когда на территорию Европы будет больше влиять поле пониженного давления: соответственно, над территорией Украины уже будут определенные атмосферные фронты. Да, они могут иногда принести осадки с запада и юго-запада. Эти осадки будут больше касаться уже 4 января, но пока еще рано прогнозировать, какой интенсивности и продолжительности они будут.

"Пока, до 2 числа, у нас относительно спокойная погода остается. Практически как сейчас. С определенными нюансами температуры. Но с 3 числа немного уже будет определенное изменение и уже не такая стабильность".

Магнитные бури

К слову, последний день 2024-го удивит не только весенней погодой, но и мощной магнитной бурей. Сегодня она накроет Землю и достигнет 7 баллов. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. По данным учёных со всего мира, магнитные бури действительно могут влиять на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на проблемы со здоровьем и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Врачи придерживаются общих рекомендаций и советуют в такие дни снизить нагрузку – как физическую, так и психоэмоциональную, больше отдыхать.

Каким будет январь

Однако, эта беда быстро пройдет, а за ней придет другое. В январе в Украине стоит ожидать мороз. Средняя температура будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января с температурой +7°C, самым холодным днем ​​будет 25 января. Вот тогда и ударят морозы до -18°C. Однако снегопадов можно не ждать, синоптики говорят, что осадков в январе тоже будет немного, в основном их следует ожидать в период с 8 по 24 января.

Каким будет февраль

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура составит около 0°C. И если декабрь наоборот будет теплее прошлого года, будущий февраль обещает стать холоднее на 4°C. На юге страны и в Закарпатье средняя температура воздуха будет положительной - +1... -2˚С градусов и выше, а на северо-востоке до -3…-4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Какая будет погода зимой

В целом погода в Украине этой зимой может быть кардинально иной, чем в прошлый зимний период. Украинцам следует ожидать морозов до -20 градусов и метели. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду и сообщил, стоит ли ждать погодных аномалий в декабре.

Когда ударят морозы

А вот сильные морозы, по словам синоптика, следует ожидать во второй половине января.

Зимой важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Следует придерживаться принципа многослойности. То есть одевать сразу несколько вещей одну поверх другой. Они могут быть тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

Ранее речь шла о том, что 1 января температура воздуха будет +5+9 градусов, а в южной части +9+12 градусов. А 2 января в Украине еще больше потеплеет, до +9+14 градусов.

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