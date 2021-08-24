Ни дня не жили в Советском союзе: в Ивано-Франковске прошло шествие ровесников Независимости

Поколение независимости является очень важным, поскольку это люди с другим менталитетом.
В Ивано-Франковске 24 августа состоялась хода ровесников независимой Украины.
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Городской голова отметил, что поколение независимости является очень важным, поскольку это люди с другим менталитетом.
"Ровесники Независимости — это поколение, которое уже выросло, имеет свои семьи и семьи, выбрали свое призвание, реализуемых в своем государстве. Они ни дня не жили в Советском Союзе, не помнят того совкового менталитета", — сообщил Руслан Марцинкив.
Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины.
Также в прифронтовом Северодонецке Луганской области празднуют День Независимости Украины. По случаю праздника там установили LED-экран в форме трезубца и рекорд по выполнению "Червоной руты".
А в Кировоградской области одновременно спели гимн Украины более 5 тыс. человек.