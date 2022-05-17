"Ни х** у нас нет, Россия – великая держава": оккупант жалуется на "Байрактары" и работу украинских артиллеристов

"Ни х** у нас нет, Россия – великая держава": оккупант жалуется на "Байрактары" и работу украинских артиллеристов

Российские оккупанты боятся воевать с ВСУ из-за полученного от западных партнеров Украины оружия.

Российские воины завидуют, что у украинцев есть "Байрактары" и с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия Вооруженным силам.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, перехвативших СБУ.

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"Байрактары" — тема. Они птичку запустили, она все снимает, а они потом по нам х**рят. Нам бы беспилотники еб*чие. Ни х** у нас нет, мы — лохи е***ные, Россия — великая держава» – жалуется своему другу контрактник, воюющий на Запорожье.

Оккупант сам смеется над снабжением Россией беспилотников своим военным. По его словам, у них только те подразделения, которые их сами покупают.

"Сами замутили ту спецоперацию... россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики", — жалуется он товарищу.

Он добавляет, что российские военнослужащие следят за поставкой оружия Украине из-за границы.

"Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать.

Напомним, что 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о лендлизе для Украины. В его рамках – увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, начинает ли Украина получать тяжелую артиллерию, благодаря которой можно быстрее освободить захваченные оккупантами территории.

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