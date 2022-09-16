Ни мотоцикла, ни денег: мошенники нажились на жителе Хмельницкой области

В ловушку злоумышленников попал житель Шепетовки в Хмельницкой области. Мужчина хотел приобрести мотоцикл, но остался и без транспорта, и без денег.

Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции.

Мужчина в Интернете наткнулся на объявления о продаже транспорта. Оно его заинтересовало. С так называемым "продавцем" сконтактировал в мессенджере. Ему пообещали качественный товар. Впрочем, для покупки стоило совершить предоплату. Сумма была 37 тысяч гривен, но доверчивый мужчина деньги таки перевода.

После получения средств псевдопродавец с мужчиной на связь больше не выходил.

"В очередной раз напоминаем гражданам, что покупки онлайн нужно совершать только при условии наложенного платежа. Ни в коем случае не переводите средства заранее какими бы убедительным ни казался покупатель или продавец", — отмечают в полиции.

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