"Ни один человек не смог бы поверить в то, что ракеты можно направить на столицу страны-основательницы ООН": замглавы ВР обратилась к миру

"Ни один человек не смог бы поверить в то, что ракеты можно направить на столицу страны-основательницы ООН": замглавы ВР обратилась к миру

Она попросила мобилизовать возможности национальных парламентов европейских стран.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк опубликовала видеообращение к мировому сообществу.

Видео было опубликовано в официальном телеграмме-канале ВР.

"Уважаемые коллеги, политики, все женщины, кто возглавляет национальные парламенты, депутатки, дорогие подруги. Никогда не могла бы подумать, что накануне прихода весны буду обращаться к вам не по поводу нашего единства за права и возможности, а буду просить о помощи.

РФ начала широкомасштабную агрессию против моей Украины, убивают наших граждан, разрушают наши дома и инфраструктуру. Невероятными усилиями украинская армия, поддерживаемая собственным народом, сдерживает вооруженных до зубов окупантов. Я обращаюсь к вам в это тяжелое время, когда на мирные украинские города, жилые дома, садики и больницы направляют российские ракеты и бомбы, от которых погибают украинские дети.

Когда тысячи женщин и детей вынуждены ночевать в подвалах, а беременные женщины дарить новую жизнь в бомбоубежищах. Ни одна страна Европы со времен Второй мировой войны не испытала такой подлой масштабной и кровавой интервенции, которую испытывает Украина со стороны РФ. Ни одна страна Европы не переживала такой гуманитарный кризис, который сегодня мы имеем в Украине. Ни один человек не смог бы поверить в то, что ракеты можно направить в столицу страны-основательницы ООН. Прошу вас как женщина политик, как мать, не молчать. Прошу вас объединиться и проявить женское лидерство, политическое женское лидерство и солидарность с украинским народом, с матерями и женщинами Украины.

Обращаюсь к вам с просьбой мобилизовать возможности национальных парламентов ваших стран. Для того чтобы остановить Россию, чтобы остановить смерть и убийства, остановить те преступления против человечности, которые совершаются против граждан Украины, женщин и детей по приказу военно-политического руководства РФ. Российская агрессия и ее последствия также угрожают и экологической безопасности всей Европы и мира. Российские оккупационные войска захватили ЧАЭС и взяли в заложники его персонал. Именно здесь в 1986 году произошла одна из величайших технологических экологических катастроф в истории человечества. Последствия радиоактивного загрязнения почувствовали миллионы жителей многих стран Европы: Украины, Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши, Норвегии, Австрии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Бельгии и Швеции. Из-за серьезной угрозы, которую создали вооруженные силы РФ, Чернобыльская катастрофа может повториться снова. Взрыв ракеты над станцией унесет жизни уже не только украинцев, но и миллионов европейцев и их детей. А всего в Украине 4 АС с 15 энергоблоками. И допустить нападение на такую страну – крах всей системы международной безопасности. Именно поэтому я призываю вас сделать все возможное на уровне своих парламентов, чтобы закрыть небо над Украиной, ввести беспилотную зону. Только так можно спасти сотни тысяч жизней.

Ваше же бездействие может стать молчаливым соучастником военного преступления против украинцев. Только Украина в рамках своих международных обязательств, которые всегда четко придерживалась, может обеспечить безопасность объекта укрытия Чернобыля и защитить Европу от новой ядерной катастрофы. Убеждена, что после победы добра над злом, становления мира – мы все вместе снова откроем над Украиной, Европой и всем цивилизованным миром чистое и мирное небо", – сказала Кондратюк в видеообращении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: