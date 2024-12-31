Ни один из 67 прокуроров Хмельнитчины не был уволен после скандала с фейковыми инвалидностями

Офис Генерального прокурора не смог подтвердить факт неправомерного получения инвалидностей 67 прокурорами Хмельницкой прокуратуры. Соответственно, Генпрокуратура не смогла уволить этих прокуроров из-за подозрений в получении фейковых инвалидностей.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, ссылаясь на ответ ОГП на их запрос.

"По результатам служебного расследования 09.12.2024 составлено заключение, которое 13.12.2024 утверждено исполняющим обязанности Генерального прокурора. В резолютивной части заключения указано, что учитывая ограниченность средств служебного расследования объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в медиа информацию об использовании прокурорами органов прокуратуры своих служебных полномочий или служебного статуса и связанных с этим возможностей с целью получения инвалидности невозможно без проведения процессуальных действий и принятия процессуальных решений в уголовном производстве", — говорится в ответе Генпрокуратуры.

Ранее ОПГ сообщал об увольнении пяти прокуроров за злоупотребление в сфере получения инвалидности и устранении семи других административных должностей. Однако ведомство не уточнило, идет ли речь о хмельницких прокурорах.

В Генпрокуратуре отметили, что по запросу главного управления Государственного бюро расследований, которое осуществляет уголовное производство по этому делу, в учреждение были направлены результаты этого служебного расследования.

"Так, хмельницкие прокуроры с фейковыми инвалидностями остались на своих должностях и при своих полномочиях. Они смогут работать как минимум до завершения расследования, как максимум - до вынесения обвинительного приговора судом, что может длиться годами", — говорится в материале.

Напомним, в Генпрокуратуре сообщили, в каких областях Украины больше всего прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью.

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