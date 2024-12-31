Ни один из 67 прокуроров Хмельнитчины не был уволен после скандала с фейковыми инвалидностями

По предоставленной информации, служебное расследование не подтвердило факт получения прокурорами фейковых инвалидностей.
Офис Генерального прокурора не смог подтвердить факт неправомерного получения инвалидностей 67 прокурорами Хмельницкой прокуратуры. Соответственно, Генпрокуратура не смогла уволить этих прокуроров из-за подозрений в получении фейковых инвалидностей.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, ссылаясь на ответ ОГП на их запрос.
"По результатам служебного расследования 09.12.2024 составлено заключение, которое 13.12.2024 утверждено исполняющим обязанности Генерального прокурора. В резолютивной части заключения указано, что учитывая ограниченность средств служебного расследования объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в медиа информацию об использовании прокурорами органов прокуратуры своих служебных полномочий или служебного статуса и связанных с этим возможностей с целью получения инвалидности невозможно без проведения процессуальных действий и принятия процессуальных решений в уголовном производстве", — говорится в ответе Генпрокуратуры.
Ранее ОПГ сообщал об увольнении пяти прокуроров за злоупотребление в сфере получения инвалидности и устранении семи других административных должностей. Однако ведомство не уточнило, идет ли речь о хмельницких прокурорах.
В Генпрокуратуре отметили, что по запросу главного управления Государственного бюро расследований, которое осуществляет уголовное производство по этому делу, в учреждение были направлены результаты этого служебного расследования.
"Так, хмельницкие прокуроры с фейковыми инвалидностями остались на своих должностях и при своих полномочиях. Они смогут работать как минимум до завершения расследования, как максимум - до вынесения обвинительного приговора судом, что может длиться годами", — говорится в материале.
Напомним, в Генпрокуратуре сообщили, в каких областях Украины больше всего прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью.
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