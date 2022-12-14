"Ни один из планов Путина не стал реальностью, это настоящая история" – Шольц о тактике диктатора РФ

Немецкий канцлер подчеркнул, что партнеры будут поддерживать Украину всем необходимым.

Украинские военные все успешнее воюют на фронте, а Россия, которая видит это, пытается разрушить инфраструктуру Украины, используя тактику "выжженной земли". Впрочем, Путину даже эта тактика не поможет.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед депутатами Бундестага, сообщает Укринформ.

По его словам, Украина достойно противостоит российской агрессии.

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"Ни один из путинских планов не стал реальностью. Поскольку он ошибся на счет духа украинцев, Европы, нас, характера наших демократий, нашей готовности противостоять империализму. И это настоящая история 2022 года", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что украинцы будут продолжать борьбу, партнеры будут поддерживать Украину всем необходимым, чтобы противостоять агрессору. Шольц заверил, что будут поставки и оружия, и ПВО, и генераторов, и трансформаторов.

"В Украины должна быть возможность выстоять и пройти зиму. Россия стоит одна. Во время саммита G20 на Бали это было видно всем... Мы твердо стоим на стороне Украины... Украина противостоит, но также и мы", — подчеркнул канцлер ФРГ.

Между тем, как сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, финализация войны может произойти уже весной или летом 2023-го.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС работает над увеличением объемов электроэнергии для экспорта в Украину, а также Молдовы и других стран Европы, страдающих агрессией РФ.

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