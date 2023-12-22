Ни один из убийц не останется безнаказанным: Зеленский – о сбитых российских "сушках"

Пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце – ни один из них не останется безнаказанным.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 декабря.

"Важный день. Спасибо нашим воинам, которые уничтожили сразу три российских "сушки". На Южном направлении – на нашей Херсонщине. Результат наших Воздушных сил и непосредственно Одесской зенитной ракетной бригады. Спасибо вам, ребята! И пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце – ни один из них не останется безнаказанным", — подчеркнул он.

Президент поздравил с профессиональным днем сегодня два наших весомых профессиональных сообществ – украинских энергетиков и украинских дипломатов. Так есть в календаре специальных дней: 22 декабря – День энергетика и День работников дипломатической службы Украины.

Вторая зима полномасштабной войны существенно отличается от первой

"Утром отметил государственными наградами рабочих энергетической отрасли – таких людей, благодаря которым Украина может жить нормально – со светом, с отоплением. Проходим сейчас уже вторую зиму полномасштабной войны, и она существенно отличается от первой. Это результат колоссальной работы многих коллективов, многих компаний, команд, чиновников, областных властей. Я благодарен всем, кто работает ради нашей энергетики", — сказал президент.

"Большинство амбиций в отношениях с партнерами нам удалось реализовать"

Зеленский сегодня и на встрече с представителями нашего дипломатического сообщества – теми, кто в системе МИД, и теми, кто вне системы осуществляет внешнюю политику нашего государства. Этот год был амбициозным для Украины и большинство амбиций в отношениях с партнерами нам удалось реализовать. На следующий год – четкие задачи, абсолютно понятные KPI для всех работников и работниц дипломатической сферы Украины.

Нидерланды готовят для отправки в Украину первые истребители F-16

Президент говорил сегодня с Марком Рютте, премьер-министром Нидерландов. Нидерланды готовят для отправки в Украину первые истребители F-16.

"От политических решений по предоставлению самолетов мы перешли к обучению пилотов и инженеров, и теперь реализуем техническую часть – собственно, поставки F-16. Я благодарен Нидерландам и всем нашим партнерам, кто поддерживает в этом, – отметил глава государства. – Конечно, обсудили с Марком и актуальные политические вопросы, в частности, согласование в Евросоюзе нового пакета поддержки для Украины – 50 миллиардов евро, пакет необходимый, долговременный. Это наша стойкость. И, кроме того, успели обсудить и подготовку новой встречи по реализации Формулы мира".

Обновляем отношения с Польшей

Владимир Зеленский встретился сегодня и с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

"Обновляем наши отношения. Обсудили, как можем преодолеть имеющиеся проблемы. Конечно, я поблагодарил Польшу за поддержку нашего государства в оборонной сфере. Мы имеем очень серьезные возможности для дальнейшей совместной работы – такой работы, которая усилит оба наших народа. Это касается, в частности, и совместных оборонных производств. Многие вещи нужно решить. Я уверен, мы можем это сделать", — сказал он.

Совещание с министром обороны: о чем говорили

Еще одно. Президент провел совещание с министром обороны и командой.

"Готовим решение тех вопросов, которые задают в наших подразделениях, в боевых бригадах. Вопросы мотивации, вопросы определенности сроков службы, вопросы пополнения. Силы обороны держатся на людях. А люди – это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Спасибо" всем, кто помогает! Благодарю всех, кто воюет и работает ради интересов Украины", — резюмировал президент.

Важный день! Хорошие новости с фронта и от партнеров! Подробности от Зеленского

Напомним, украинские защитники уничтожили три российских бомбардировщика Су-34 на юге Украины в пятницу, 22 декабря.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что уничтожение на юге трех вражеских бомбардировщиков Су-34 – блестящая операция, которую спланировал командующий Воздушными силами Николай Олещук. "Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу положительную статистику", – подчеркнул Игнат.

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