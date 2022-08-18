"Ни один мужчина не может обеспечить все желания жены": в Украине предлагают разрешить женщинам выходить замуж за несколько избранников

Все потому, что один — "не может обеспечить все желания жены".

По крайней мере, так считает автор петиции с названием "Разрешить женщинам выходить замуж за несколько мужчин", которое появилось на сайте Официального интернет-представительства президента Украины — Иван Пестерев.

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Автор петиции просит принять закон "О многомужестве для женщин", проживающих в небольших городах, поселках и селах.

За такую жену каждому мужчине предлагается платить 5 – 10% от своего официального заработка в зависимости от суммы.

"Если муж захочет провести некоторое время со своей женой он должен договориться с женой на тех условиях, которые предложит она, все расходы за время проведенное с ним берет на себя муж. Сама жена будет решать у какого мужа будет проживать в зависимости от тех жилищно-коммунальных условий, которые ей предоставит каждый из мужчин, в этом случае все расходы на еду, коммунальные услуги и поддержание жилья в удовлетворительном состоянии берет мужчина", — расписывает нормы закона автор петиции.

Он добавляет, что жена может проводить время с каждым из своих мужей по желанию, а если захочет где-то работать, то заработанные деньги будут тратить только на себя.

Если муж захочет иметь детей от жены, то только по согласию и договоренности с ней. В этом случае он оплачивает время беременности, рождения и 3 года после рождения, если жена не живет на его территории. Оплата за беременность и 3 года после обсуждается заранее Если жена живет не с тем чем мужем от которого забеременела то тот, с которым она живет, должен помогать.Жена обязана давать видеть мужу своего ребенка в течение этих 3 лет.После 3 лет она решает оставить ребенка себе или отдать отцу», – пишет Иван Пестерев.

Также согласно требованиям петиции, если ребенок остается с матерью, то мужчина, от которого ребенок должен платить дополнительно 25% от зарплаты в пользу ребенка до 18-летнего возраста или до конца обучения. Если мать решает отдать ребенка отцу, то он ребенку платить алименты не обязан.

Автор петиции считает, что в случае развода все расходы должен платить мужчина, а его имущество после смерти должно переходить только его ребенку.

Создание такой петиции автор объясняет тем, что в маленьких населенных пунктах трудно с работой и заработками, а закон "О многомужестве" позволит жениться мужчинам даже на маленьком достатке.

По его инициативе жену можно передавать "из рук в руки", когда у мужчины, с которым она проживает, возникли финансовые проблемы.

"Если жена живет у него и он видит, что в ближайшем будущем у него уменьшится доход, то отдает жену другому мужчине на содержание а самому на остаток накопленных ресурсов дольше продержаться некоторое время. Но это дает возможность спланировать время рождения ребенка и лучше обеспечить его. Также уменьшит количество венерических заболеваний, потому что он знает с кем живет его жена, и дольше прожить полноценной жизнью потому что его меньше будут психологически изматывать. Если один из них не в состоянии самостоятельно обеспечивать жену, возможно обратиться к другим мужчинам за помощью в иждивении. Или составить очередь по содержанию жены, или передавать деньги одному из мужчин – вместе же легче отца бить.. Ибо ни один мужчина не может обеспечить все желания жены", — написал автор петиции.

Желающих мужчин иметь одну жену на нескольких среди подписантов по состоянию на утро 18 августа уже 140 человек.

Напомним, что девушка придумала необычный лайфгак, чтобы жених не увидел ее свадебное платье.

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