Ни один "Петриот" не уничтожен — Зеленский ответил Путину

Президент Владимир Зеленский вечером 18 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Все ЗРК Patriot – на месте

"Кто бы там в России не рассказывал, что наши "Петриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один "Петриот" не уничтожен!", — заверил глава государства.

Ситуация на фронте

"Завершается эта неделя – очень важна для нас всех неделя: для нашей обороны, для наших шагов вперед – для наших наступательных действий. И самое время поблагодарить всех наших воинов, тех, кто отличился именно на этой неделе", – отметил президент.

По словам Зеленского, Таврическое направление – наиболее жесткое. Президент отметил:

морпехов 35-й отдельной бригады;

десантников 79-й бригады;

130-й отдельный разведбат;

68-ю отдельную егерскую бригаду;

23-ю отдельную механизированную бригаду;

артиллеристов 44-й бригады.

Особо глава государства отметил роту ударных беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады во главе с главным сержантом Рустамом Мустафаевым.

"Спасибо за результат, воины! Экипаж бронированной машины разминирования 70-го отдельного полка поддержки – старший сержант Николай Никандров и младший сержант Роман Лисин. Молодцы, ребята", – сказал Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил Нацгвардию.

"Особенно отмечу главного сержанта Василия Ковилина и командира взвода Дениса Зеленого, 4-й батальон оперативного назначения, 1-я Президентская бригада Нацгвардии. Спасибо! Ребята выполняют задачи на Луганщине, под Белогоровкой", — говорит глава государства.

Не забыл президент и о пограничниках: именно Луцкий и Львовский пограничные отряды.

"Старший солдат Василий Куцик, Авдеевское направление, – очень эффективно в отражении штурмов. Спасибо! Сержант Вадим Дружина, Сиверское направление, – успешно "минусирует" солдат и технику врага", – рассказал Зеленский.

Также он рассказал, что за неделю украинские защитники неба нанесли более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага. За семь дней было уничтожено почти три десятка ракет и около полусотни ударных дронов.

Отдельно Зеленский отметил защитников неба в Киевской области.

"96-я Киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил – спасибо! Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены, а значит, жизнь наших людей была спасена", – отметил он.

Зеленский заверил, что наши военные на фронте "двигаются: позиция за позицией, шаг за шагом идут вперед".

Турне лидеров африканских стран

Президент подчеркнул, что альтернативы украинской формуле мира нет.

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"Все вы видели, как происходил визит делегации лидеров и представителей стран Африки – визит в Украину, визит затем в государство-террорист. Делегация имела возможность увидеть, кто действительно заинтересован в мире, а кто действительно сам по себе война. Это было очень четко. Все, о чем говорилось в Украине, было о формуле мира: пункт за пунктом, все содержание. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше. Очевидно: нет альтернативы формуле мира. Хорошо, что мир все лучше слышит и видит", – сказал он.