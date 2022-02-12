"Ни один сантиметр украинской земли не уступим": в Минобороны объяснили, почему украинцам не стоит бояться нападения со стороны России

"Ни один сантиметр украинской земли не уступим": в Минобороны объяснили, почему украинцам не стоит бояться нападения со стороны России

В Минобороны заявляют, что готовы противостоять врагу.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, почему украинцам не следует бояться агрессивных планов России в нынешней ситуации. По ее мнению, руководство Украины знает, как поступать в случае угрозы эскалации со стороны РФ.

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Об этом она рассказала в соцсети.

По словам Анны Маляр, уже не будет такой ситуации, которая была в 2014 году.

"Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо. Как в 2014 году уже не будет. Почему?

1) не будет такой измены, как тогда была со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных;

2) военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, своевременно получает развед данные и имеет возможность оперативно принимать решения;

3) сегодня вооруженными силами управляют боевые командиры, прошедшие от войны и знающие, что такое хоронить побратимов;

4) у нас за эти годы уже есть более 400 тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014 году;

5) наша армия вооружена гораздо мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно поступают оружие и боеприпасы от наших партнеров. К примеру, с осени по сей день только от США 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие;

6) наши Вооруженные Силы в отличие от 2014 года в полной боевой готовности.

Никто ни один сантиметр украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас – это несравненно более дорогой и заведомо проигрышный шаг", – написала Анна Маляр.

Напомним, что американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.