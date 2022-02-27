Ни один украинский боец не сложил оружие: в Харьковской области ведется освобождение области от оккупантов

Ни один украинский боец не сложил оружие: в Харьковской области ведется освобождение области от оккупантов

Никто не собирается вести переговоры с оккупантами.

Защитники Украины героически ведут борьбу с российскими оккупантами в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Ранее в соцсетях появились фейковые сообщения о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. Однако эта информация не соответствует действительности.

Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано никакого факта предательства присяги сотрудниками полиции. Украинские полицейские принимают участие в освобождении области от российского оккупанта.

Синегубов подчеркнул, что ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Все украинские военные на своих боевых позициях защищают родную Харьковщину и уничтожают врага.

"Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не получится! Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда! Доверяйте только официальной информации!", - говорится в заявлении главы Харьковской ОГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – более 3000 человек,

танки – около 100,

боевые бронированные машины – около 540,

пушки – 15,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты – 16,

вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: