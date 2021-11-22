Ни один вирус не пройдет: в Славянске появилось "антиковидное" такси (фото, видео)

Ни один вирус не пройдет: в Славянске появилось "антиковидное" такси (фото, видео)

Такое нововведение местные пассажиры уже оценили как положительное.

В Славянске Донецкой области местные водители такси решили обезопасить себя и своих пассажиров от COVID-19, обустроив свои автомобили противокоронавирусными клеенчатыми стенками.

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Видео антиковидного такси выложили в телеграмм-канале "Хелоу Славянск".

Так, теперь некоторые автомобили такси в городе водители оборудовали прозрачными стенами из толстого полиэтилена. Они делят салон на две зоны: зону водителя и зону пассажира.

Деньгами и сдачей обмениваются через специальное отверстие в стене.

Пользователи Сети уже оценили нововведение:

Молодцы!

В Польше у многих такое.

В Харькове уже давно такое такси.

Напомним, что в Луцке 15-летний парень, применив перечный баллончик, ограбил 25-летнего водителя такси. Грабитель отобрал у пострадавшего мобильный телефон iPhone стоимостью более 4 тыс. грн.

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