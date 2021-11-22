Ни один вирус не пройдет: в Славянске появилось "антиковидное" такси (фото, видео)

Такое нововведение местные пассажиры уже оценили как положительное.
В Славянске Донецкой области местные водители такси решили обезопасить себя и своих пассажиров от COVID-19, обустроив свои автомобили противокоронавирусными клеенчатыми стенками.
Видео антиковидного такси выложили в телеграмм-канале "Хелоу Славянск".
Так, теперь некоторые автомобили такси в городе водители оборудовали прозрачными стенами из толстого полиэтилена. Они делят салон на две зоны: зону водителя и зону пассажира.
Деньгами и сдачей обмениваются через специальное отверстие в стене.
Пользователи Сети уже оценили нововведение:
- Молодцы!
- В Польше у многих такое.
- В Харькове уже давно такое такси.
Напомним, что в Луцке 15-летний парень, применив перечный баллончик, ограбил 25-летнего водителя такси. Грабитель отобрал у пострадавшего мобильный телефон iPhone стоимостью более 4 тыс. грн.
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