Ни одна больница в Украине не закрылась: медики работают под обстрелами и взрывами

Ни одна больница в Украине не закрылась: медики работают под обстрелами и взрывами

Медицинская система продолжает работать.

Ни одна больница в Украине не закрылась: все работают и оказывают медицинскую помощь, несмотря на выстрелы и взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что не прекратила работу команда НДСЛ «Охматдет» в Киеве. "На своих рабочих местах врачи защищают детей от рака крови. Да, медики провели семейную трансплантацию костного мозга. Донором для юной пациентки стала ее родная сестра", — рассказали в ведомстве.

Министерство здравоохранения направляет множество благотворительной гуманитарной помощи от наших волонтеров, международных партнеров и волонтерских организаций. В ближайшее время все будет доставлено в больницу.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины усилила боевое дежурство у всех больниц, госпиталей и других пунктов, оказывающих медицинскую помощь. СБУ будет проверять всех раненых.