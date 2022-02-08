Ни одного человека: в Одесской области умерла последняя жительница самого отдаленного от района села

Ни одного человека: в Одесской области умерла последняя жительница самого отдаленного от района села

Бабушка Маруся умерла год назад.

В Одесской области нашли деревню, в которой не осталось ни одного человека. Последняя жительница скончалась еще год назад.

Историю о безлюдном селе Ивановка рассказал журналист Игорь Столяров.

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“Сегодня узнал, что умерла последняя жительница села Ивановка Знаменской общины Березовского района. Раньше это было одно из самых отдаленных сел Великомихайловского района. Бабушку Маруся любила рассказывать о том, какая она была замечательная певица в хоре огромного местного колхоза. Она мечтала о возрождении родной деревни”, — написал Столяров на своей странице в Facebook.

Женщина умерла в прошлом году, однако о ее смерти узнали только сейчас. Она была последней, кто остался в этом населенном пункте. Село вымерло, но его оставят на карте.

Фото: Игорь Столяров\Facebook

Игорь Столяр вспоминает, как бабушка рассказывала о деревенской жизни. "Она вспоминала молодость и говорила, как тогда было хорошо. Была работа у всех и отличный хор", — добавил журналист.

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Ранее сообщалось, что в селе Яргоров Монастырисской общины Тернопольской области половина жителей уехала на заработки. В деревне нет газа и автобус туда тоже не ездит.

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