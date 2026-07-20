Ни одного резюме за полгода: названы профессии, которые украинцы обходят стороной

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На украинском рынке труда наблюдается серьезный дисбаланс: пока одни вакансии пользуются огромным спросом, другие остаются совершенно невостребованными.

ВГосударственной службе занятости назвали специальности, по которым за первые полгода 2026 года не поступило ни одного отклика от кандидатов.

За первое полугодие работодатели предложили через Государственную службу занятости более 240 тысяч рабочих мест, из которых удалось заполнить чуть больше половины — 131,5 тысячи. В то же время официальный статус безработного за этот период получили 230 тысяч украинцев.

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Главная причина, по которой сотни тысяч людей до сих пор остаются без работы, заключается в банальном несоответствии: навыки и желания соискателей просто не совпадают с реальными требованиями компаний. Поэтому служба занятости делает ставку на переобучение граждан, чтобы помочь им стать востребованными на рынке.

За эти же шесть месяцев 37 тысяч человек освоили новую профессию или прошли повышение квалификации при государственной поддержке. Большинство из них обучались непосредственно в специальных центрах профессионально-технического образования, а более четырех тысяч человек воспользовались государственными ваучерами для получения знаний.

И хотя общий дисбаланс на рынке по-прежнему значителен, в некоторых сферах вакансии заполняются очень быстро и успешно. К ним относятся:

продавцы продовольственных товаров (6,7 тыс. укомплектованных вакансий);

водители автотранспортных средств (6,2 тысячи);

повара (3,3 тысячи);

бухгалтеры (2,7 тысячи);

охранники (2,4 тысячи);

администраторы (2,2 тысячи).

Если же выделить специальности, которые в этом году регулярно предлагались работодателями, но так и не получили ни одного отклика от кандидатов, то в этот список вошли:

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машинист автомотрисы,

помощник машиниста электропоезда,

поездной электромеханик,

моторист,

машинист установок обогащения и брикетирования,

мойщик летательных аппаратов,

техник-метеоролог

заведующий ветеринарной клиникой.

Работа в Украине — последние новости

В Украине зарегистрировали петицию о введении четырёхдневной рабочей недели без потери зарплаты, однако HR-эксперты считают эту идею нереалистичной из-за войны, дефицита кадров и потребности государства в максимальной экономической отдаче. По их мнению, внедрение такой модели требует значительных финансовых и законодательных изменений, что в условиях, когда все ресурсы брошены на оборону, практически невозможно.

Кроме того, эксперты назвали профессии, которые станут самыми популярными в ближайшие годы.

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