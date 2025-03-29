Ни одного шанса на завершение войны: мрачный прогноз Портникова

Путин планирует вернуть войну в Украине / © ТСН.ua

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Сейчас нет ни одного шанса, который бы давал надежду, что российско-украинская война закончится в обозримом будущем. Даже достигнутое усилиями президента США Дональда Трампа перемирие не означает, что через два года новая война не охватит Украину.

Такой хмурый прогноз сделал журналист Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».

Он отметил, что, несмотря на предсказание некоторых аналитиков, следующая атака Путина после передышки не будет нацелена на Европу — хозяин Кремля снова вернет российскую агрессию в Украину.

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«Россия через год, полтора-два восстановит свой военный ресурс, мобилизует еще людей в армию, аккумулирует деньги для того, чтобы создать новую большую армию наемников. Только ударит она не по Европе, а снова по Украине, с новой силой, ракетами, дронами, по новым направлениям», — отметил журналист.

В то же время Портников не исключает, что, кроме Украины, российская агрессия может быть нацелена на страны Балтии.

«Вы уже знаете дату, когда снова придется паковать тревожные чемоданы или идти в ТЦК. Это спустя полтора-два года после окончания войны. Все очень просто, вы по крайней мере свою жизнь можете планировать», — добавил он.

Напомним, по прогнозу экспертов Международного валютного фонда война России против Украины может завершиться в последние месяцы 2025 года.