"Ни одного случайного человека появиться не может": Данилов объяснил, кто попадает в санкционные списки СНБО

По словам Секретаря Совбеза, все люди попадают в эти списки за совершение тех или иных преступлений.

В санкционных списках СНБО ни одного случайного человека появиться не может. Списки верифицируются не только на территории Украины, но и на территориях других стран.

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в пятницу, 4 июня, во время брифинга.

"В последнее время в некоторых СМИ появилась информация, что якобы в санкционноый список попали люди, которые воевали на фронте и имеют соответствующие удостоверения ... Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Эти списки заранее проверяются, верифицируются", — сообщил секретарь СНБО.

Он уточнил, что эти списки верифицируются не только на территории Украины, но и на территориях других стран.

"Все люди, которые попадают в эти списки, они туда попадают за совершение тех или иных преступлений", — отметил Данилов.

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщили, что командир батальона Шейха Мансура с позывным Муслим Чеберлоевский, начальник штаба батальона Муслим Ирдисов, боец этого же подразделения Салман Сайнароев, и другие лица попали в санкционный список СНБО от 21 мая.

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"Если речь идет именно о трех или четырех лицах (лица, попавшие в санкционный список СНБО и, как отметили СМИ, были участниками АТО — Ред.) — один из этих мужчин, по имеющейся информации, причастен к ограблению ювелирного магазина в Киеве, когда убили охранника, еще один человек находится сейчас в СИЗО и еще два человека, о которых идет речь, проходят по уголовным делам.

"Еще раз подчеркиваю, ни одного случайного человека в списках, которые сейчас утверждает СНБО, появиться не может. По каждому человеку происходит тщательная проверка ", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел решения в действие.

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