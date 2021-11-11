Ни одного тяжелого больного COVID за 12 часов: врач рассказала, что происходит в больнице Черновцов

Ни одного тяжелого больного COVID за 12 часов: врач рассказала, что происходит в больнице Черновцов

Врач отмечает положительную динамику госпитализации больных COVID-19.

В Черновцах в областную больницу за 12 часов не госпитализировали ни одного тяжелого больного COVID-19. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила врач-инфекционист медзаведения Ольга Кобевко.

"За 12 часов — ни одной скорой, ни одного "нового" тяжелого пациента... Непривычные к тишине — мы несколько насторожены, но все же это реальность. Берегите себя и родных, а мы попытаемся поверить в тишину", — написала врач в Facebook.

Под своим сообщением в комментариях она также рассказала, что ситуация с тяжелыми больными COVID-19 в больнице не изменилась — реанимации заполнены пациентами.

Также инфекционист отметила, что в COVID-отделении среди 200 больных может находиться 1-5 вакцинированных пациентов, но в реанимации привитых нет.

По словам Ольги Кобевко, из-за длительности вспышки COVID-19 и большого наплыва больных, медики уже очень истощились.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, Национальная академия наук заявила, что Украина преодолела пик заболеваемости коронавирусом.

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