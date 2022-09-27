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"Ни подготовки, ни стрельб, них*я": мобилизованные россияне, чуть не плача, рассказывают, что их сразу отправили на фронт (видео)

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"Ни подготовки, ни стрельб, них*я": мобилизованные россияне, чуть не плача, рассказывают, что их сразу отправили на фронт (видео)

Российские мобилизованные еще до отправки чувствуют, что могут не вернуться домой из Украины.

Едва сдерживая слезы, они рассказывают, что их сразу бросили в Украину без всяких учений.

Об этом они сообщили, записав видео.

"Всем привет, на связи первый танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официально командир полка подтвердил эту информацию. 29 сентября у нас отправка в Украину, в Херсон. Думайте сами, решайте сами, что с этим делать. Ни стрельб, ни тактической, ни теоретической подготовки, них*я не было", — сказал солдат.

По его виду видно, что он понимает, чем все для него и его танкового полка может закончиться.

Напомним, Украина уважает международное право, поэтому оккупанты имеют возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot). Через него Координационный штаб по обращению с военнопленными принимает обращения от военнослужащих и гарантирует соблюдение Женевских конвенсий по лечению военнопленных.

Также для оккупантов, желающих сдаться в плен, и их семей также действует "горячая линия". Для получения информации следует звонить по телефонам: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

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