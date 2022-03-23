Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под российской оккупацией

Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под российской оккупацией

Металлургические предприятия Мариуполя никогда не будут работать под российской оккупацией.

Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии американской газете The Wall Street Journal.

«Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией», - сообщил бизнесмен.

Он подчеркнул, что сейчас и Азовсталь, и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины, благодаря героическим усилиям украинской армии.

«Азовсталь» и ММК им. Ильича, на которых в городе работало около 40 000 человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты», - цитирует WSJ слова бизнесмена.

Напомним, ранее он сообщил, что находится в Украине и все его бизнесы, а также благотворительный фонд, делаю все возможное для победы Украины и помощи мирному населению.

«Я уверен, что наступит время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной», - заявил бизнесмен еще в начале войны.