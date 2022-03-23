Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под российской оккупацией

Металлургические предприятия Мариуполя никогда не будут работать под российской оккупацией.
Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии американской газете The Wall Street Journal.
«Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией», - сообщил бизнесмен.
Он подчеркнул, что сейчас и Азовсталь, и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины, благодаря героическим усилиям украинской армии.
«Азовсталь» и ММК им. Ильича, на которых в городе работало около 40 000 человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты», - цитирует WSJ слова бизнесмена.
Напомним, ранее он сообщил, что находится в Украине и все его бизнесы, а также благотворительный фонд, делаю все возможное для победы Украины и помощи мирному населению.
«Я уверен, что наступит время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной», - заявил бизнесмен еще в начале войны.