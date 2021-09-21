Ни пройти, ни пролезть: в Харькове женщина сделала из квартиры свалку и травит запахом соседей (видео)

Ни пройти, ни пролезть: в Харькове женщина сделала из квартиры свалку и травит запахом соседей (видео)

Пенсионерка сносила в квартиру всякий хлам на протяжении многих лет.

В Харькове пожилая женщина устроила из своей квартиры помойку. Она собирает на улице всякий хлам и сносит его к себе.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Типичный Харьков".

Пенсионерка живет в многоквартирном доме на улице Академика Павлова. Местные рассказывают, что бабушка психически больная, у нее старческое расстройство "синдром Плюшкина" (ред. — разновидность навязчивой поведения проявляется в сборе, накоплении и хранении вещей, которые не используются в повседневной жизни). Из квартиры идет запах, который распространяется на весь подъезд.

Женщина уже под завязку завалила свою квартиру мусором. Чтобы попасть внутрь, необходимо буквально пролезать через горы мусора.

"Вся комната, кухня, ванная и туалет почти до потолка забиты мусором. Бабушка передвигается ползком вдоль потолка через узкие проходы. Там же она спит, ест и ходит в туалет", — сообщают очевидцы.

По словам жителей, много лет бабушку устраивало положение дел и она наотрез отказывалась что-то с этим делать, но наконец удалось с ней договориться о вывозе мусора и возвращения ее к нормальной жизни.

Вот только беда — мусора накопилось столько, что для его расчистки нужна помощь неравнодушных граждан. Сейчас волонтеры собирают всех желающих, кто может присоединиться к уборке мусора из квартиры пенсионерки.

Напомним, что в Киеве женщина выливает нечистоты из окна, ругается и живет в заваленной квартире с тараканами. Она месяцами сносит к дому хлам, иногда бросает его прямо на головы прохожим. Соседи неоднократно обращались и к медикам, и к полицейским, но ради женщине никто не дает.

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