Ни света, ни связи, вокруг – мертвая рыба: какая ситуация в зоне экологической катастрофы на юге Украины (фото, видео)

Высокая концентрация вредных веществ в воде после теракта на Каховской ГЭС делает ее опасной не только для рыбы, но и для людей.

На подтопленной вследствие подрыва российскими оккупантами плотины на Каховской ГЭС территории Херсонской и Николаевской областей люди страдают от нехватки питьевой воды, многие дома затоплены, в некоторых населенных пунктах нет электроснабжения.

ТСН.ua собрал последнюю информацию из зоны экологической катастрофы на вечер субботы, 10 июня.

Мертвая вода

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на заседании штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера дал поручение запретить купание на водных объектах, а также запретить отлов и продажу рыбы в области.

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“К сожалению, вода сейчас опасна. Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму", — заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Глава ОВА подчеркнул, что в колодцах и открытых водоемах на затопленных территориях могут оказаться химикаты, а также ряд возбудителей инфекционных болезней, в том числе из кладбищ и свалок.

Он также в очередной раз призвал граждан употреблять только бутилированную или привозную воду.

Вода поднялась на 9 метров

После теракта российских окупантов на Каховской ГЭС, жители села Нововасиловки Николаевской области остались без света, воды и питьевой воды.

Как сообщила с места экологической катастрофы журналистка ТСН Алина Туришин, вода здесь поднялась кое-где на 9 метров. Под водой оказался недавно восстановленный мост, многие частные дома и даже столбы линии электропередач.

У местных жителей нет ни света, ни связи, ни питьевой воды. На берегах много мертвой рыбы.

Напомним, после российского теракта на Каховской ГЭС концентрация ряда вредных веществ в пробах воды из реки Ингулец, отобранных 9 июня, превышает допустимую норму.

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