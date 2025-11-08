Ни света, ни тепла: в Полтавской области после российских атак коммунальный ужас

Блэкаут / © ТСН.ua

В результате массированного вражеского обстрела 8 ноября пострадала энергосистема всей страны. В Полтавской области энергетики вынуждены ограничивать потребление, чтобы стабилизировать ситуацию.

Как сообщает АО «Полтаваоблэнерго», в течение дня продолжаются работы по устранению последствий атаки. Энергетики до сих пор на рабочих местах. Есть высокая вероятность, что восстановительные работы будут продолжаться еще некоторое время до полной стабилизации.

Несмотря на сложную ситуацию, медицинские учреждения Полтавы работают в обычном режиме. Все больницы снабжены генераторами, поэтому даже при отключениях критическое оборудование работает без сбоев. Созданы запасы горючего для автономной работы на несколько суток.

По поводу тепла в «Полтаватеплоэнерго» сообщили: если электричество не восстановят до вечера, котельные запустят от генераторов. В Полтавской ОВА позже добавили, что в ночное время котельные переведут на резервные источники питания.

Транспортный коллапс

Вечером 8 ноября в связи с применением графиков отключения электроэнергии движение троллейбусов в Полтаве было полностью остановлено.

В течение дня электротранспорт курсировал частично, на участке Институт связи — Центр — Южный вокзал — Левада. На маршруты вышли автобусы частных перевозчиков.

Также 8 и 9 ноября уличное освещение будет работать в «очередном режиме». Светятся только основные улицы вдоль троллейбусных маршрутов для безопасности пешеходов.

Также КП «Полтававодоканал» сообщило, что все критические объекты предприятия перевели на резервное питание. Однако жителей предупредили о возможных перебоях с водоснабжением в ночь на 9 ноября — с 22:00 до 7:00.

Власти также настоятельно просят жителей воздержаться от пользования лифтами. Это позволит избежать риска замятия в кабине во время обесточивания. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, но остановки лифтов связаны только с отключениями.

В городе действуют пункты несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефон и получить помощь.

Напомним, жители Изюма 8 ноября также остались без электроснабжения из-за серьезных повреждений энергосетей за пределами общины, вызванных массированной российской атакой по энергетической инфраструктуре. Ремонтные бригады работают непрерывно, однако масштаб разрушений не позволяет быстро восстановить светопередачу.