Ни украсть, ни заработать: работник автомойки может провести за решеткой до 12 лет

В Одессе будут судить 22-летнего мужчину, подозреваемого в том, что во время своей стажировки на автомойке он незаконно завладел автомобилем Audi Q5 клиента, который должен был помыть.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

В конце июля владелец автомобиля сообщил о его исчезновении в полицию. По словам потерпевшего, утром он оставил свою Audi Q5 на мойке, а когда вернулся через полтора часа, иномарка исчезла вместе с мойщиком. В тот же день следователи и оперативники начали искать украденное транспортное средство.

Угонщиком оказался 22-летний житель Березовского района / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

"Полицейские установили, что к происшествию причастен 22-летний житель Березовского района Одесщины, который за несколько дней до совершения преступления начал стажировку на автомойке. На иномарке клиента он уехал в Березовский район, но из-за поврежденного колеса бросил ее в поле и попуткой вернулся в Одессу", – говорится в сообщении полиции.

Подозреваемого в угоне авто разыскали, а автомобиль вернули владельцу. Фигурант свою вину полностью признал. В полиции не уточнили, признался ли злоумышленник, что он планировал делать с угнанным автомобилем, если бы ему не помешало разорванное на куски колесо. Также неизвестно, что повлекло такое масштабное повреждение колеса.

Злоумышленник бросил похищенный автомобиль в поле из-за поврежденного колеса

На время следствия суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 300 тысяч гривен, но фигурант єтим правом не воспользовался.

Стоимость незаконно присвоенного автомобиля по выводам экспертизы превышает 800 тысяч гривен, что более чем в 250 раз больше не облагаемого налогом минимума доходов граждан. По украинскому законодательству, хищение материальных ценностей на такую сумму грозит обвиняемому сроком лишения свободы до 12 лет с возможной конфискацией имущества.

Следователи завершили досудебное расследование дела и уже направили обвинительный акт в отношении правонарушителя в суд.

Напомним, в сентябре произошло жуткое убийство на АЗС в Киеве. Злоумышленник в упор выстрелил в мужчину и уехал с места преступления на автомобиле жертвы.

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