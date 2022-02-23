Ни в коем случае не прячьте в этих местах деньги: грабители заглядывают сюда в первую очередь

Ни в коем случае не прячьте в этих местах деньги: грабители заглядывают сюда в первую очередь

К сожалению, многие люди столкнулись с ситуацией, когда в дом пробирались воры и забирали все сбережения даже из самых уютных уголков. Хозяев особенно шокирует то, что налетчики находят самые незаметные и труднодоступные места, где владельцы хоронят деньги. ТСН.ua рассказывает, где совсем не стоит держать сбережения, ведь воры заглядывают туда в первую очередь.

Как рассказали следователи для Ukr.Media, в квартирах существует немало уютных мест, куда большинство хозяев и прячет свои деньги. К сожалению, грабители туда и смотрят сразу после получения доступа к жилью. Также отмечается, что большие суммы всегда лучше не держать дома. Но если вы все же решили это сделать, ни в коем случае не используйте следующие места.

Куда не стоит прятать деньги в квартире (ведь именно сюда грабители посмотрят в первую очередь)

Первое место, которое всегда обыскивают грабители, это спальня. Поэтому не стоит прятать деньги в комодах, подушках, под матрасом или в шкафу. Если вы думаете, что цветочный горшок – надежное место для хранения, то точно ошибаетесь. Воры часто вытряхивают даже землю из вазонов. Также могут "простукать" ламинат и снять все, что висит на стенах (картины, ковры, зеркала).

Кухня тоже в зоне риска. Здесь грабители в первую очередь обыскивают банки с сыпучими продуктами. Также тщательно осматривают холодильник, морозильную камеру, микроволновку и духовку. Не обходят вниманием даже мусорное ведро. И, как оказывается, многие украинцы там держат сбережения. А о вентиляционной решетке ворам известно уже очень давно. Это место для хранения денег описывает еще Михаил Булгаков в своем романе "Мастер и Маргарита".

Если вы решили скрыть сбережения в ванной, не стоит этого делать в бачках, за зеркалом, в пространстве под ванной или раковиной. Все банки с косметическими средствами также осматриваются преступниками.

Не лучшим местом для денежных сбережений являются книги, даже если у вас очень большая библиотека. По словам следователей, деньги достаточно быстро просматриваются. Это же касается компакт-дисков и техники, типа телевизора, компьютера, приставки.

Где же прятать деньги от грабителей?

Где прятать деньги: купите небольшой сейф / pixabay.com

Если вы все же решили держать деньги в квартире, обязательно встаньте посреди комнаты, осмотрите ее и подумайте, какое место кажется менее очевидным. Сразу нужно понять, что хоронить сбережения в труднодоступных местах, чтобы дважды в неделю забирать их для похода в супермаркет, не стоит.

Следователи также назвали несколько правил, которые могут вам помочь уберечь кровно заработанные средства от грабителей: