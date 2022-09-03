Ни в коем случае не разогревайте эти продукты в микроволновке: список

Микроволновая печь – незаменимый помощник на кухне. Она помогает быстро разогреть уже остывшую пищу. Однако далеко не все продукты можно отправлять в микроволновку. Читайте о тех, которые разогревать в ней запрещено, в материале ТСН.ua.

К сожалению, мало кто знает, что существуют продукты, которые не следует разогревать в микроволновке. А все потому, что после такого процесса еда теряет практически все свои полезные свойства.

И вот какие пять продуктов ни в коем случае нельзя отправлять в микроволновку, чтобы разогреть.

Брокколи

Этот суперфуд можно разогревать и обрабатывать почти где угодно. Можно использовать кастрюлю, духовку, сковороду. Но ни в коем случае не разогревайте брокколи в микроволновке. Под действием излучения овощ теряет все свои полезные свойства.

Чеснок

Очень популярны соусы с этим пикантным продуктом. Они обязательно должны быть тёплыми. Однако разогревать их в микроволновке не стоит. Лучше использовать духовой шкаф, ведь тогда полезные свойства чеснока точно не пропадут.

Грибы

После обработки в микроволновке грибы могут не только потерять все свои полезные свойства, но и стать опасными для нашего здоровья. К примеру, если разогреть блюдо с грибами этим способом, то у вас могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Продукты с большим количеством белка

Под действием излучения происходит разрушение белковых молекул. А потому не стоит разогревать в микроволновке блюда с куриным мясом или сыром.

Замороженное мясо

Может показаться, что микроволновая печь – идеальное устройство для размораживания продуктов. Однако мясо размораживать в ней не рекомендуется. Лучше отправьте продукт в миску с холодной водой и оставьте на время. Хотя так и будет длиннее, но также и безопаснее.