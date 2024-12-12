Ни в коем случае не ставьте здесь комнатные растения: места в доме, где цветы лишние

Цветы играют немаловажную роль в интерьере, а еще они создают в доме положительную ауру. Однако есть места в доме, где вазоны лучше не ставить. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Детская комната

Зелень, конечно, придаст детской комнате немного живости и положительного настроения. Однако следует помнить, что горшки с цветами лучше не ставить на пол или в таких местах, где дети смогут без проблем их достать. Особенно, если речь идет о ядовитых растениях или кактусах с колючками.

Спальня

Комнатным растениям точно не места у кровати. Так они будут вызывать только дискомфорт: их можно нечаянно задеть или под носом будет постоянно ощущаться резкий запах. В спальне точно не рекомендуется содержать такие растения как кактусы или монстера. Говорят, что они "питаются" энергетикой своих хозяев.

На рабочем столе

Многие любят ставить цветы на рабочем столе, чтобы они любовали глаз, пока человек работает или занят своими делами. Но делать так – плохая идея. В первую очередь, растения будут отвлекать от основной задачи. А еще на рабочем столе часто пересушенный воздух через ноутбук или рабочий компьютер. Потому цветы будут страдать и будут плохо расти.

Между дверью и окном

Если поставить горшки с цветами между двумя или окном, то растениям будет очень некомфортно и они не будут расти. Цветы будут беспокоить сквозняки, а еще в таком месте часто слишком плохое освещение.

На шкафу

Комнатные растения, которые поместили на высокий шкаф, будут "скучать". Поэтому их положительные свойства не будут раскрыты до конца. Обратите внимание, что высота шкафа или полочки должна быть удобной не только для вас, но и для цветка.