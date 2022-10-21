Ни в коем случае не включайте эти устройства в удлинитель: может закончиться пожаром

Удлинители стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они необходимы для того, чтобы одновременно управлять несколькими устройствами. Однако, оказывается, не все устройства можно подключать к ним. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Об этом пишет издание SantePlus.

Конечно, удлинитель очень полезен, но если его использовать неправильно или перегружать, он может стать опасным. Это может привести к повреждению устройства, выключению электроэнергии или даже возгоранию.

Список устройств, которых нельзя подключать

Прежде всего, следует избегать перегрузки удлинителя. Перед покупкой обязательно узнайте его максимальную мощность.

Также обратите внимание на мощность устройств, которые вы хотите включить в удлинитель.

Но есть к тому же те устройства, которые вообщем лучше не подключать:

Холодильник — эта техника потребляет больше электроэнергии, а его максимальная мощность очень быстро достигается. Потому подключать к удлинителю его не стоит. Это правило относится и к отдельной морозильной камере.

— эта техника потребляет больше электроэнергии, а его максимальная мощность очень быстро достигается. Потому подключать к удлинителю его не стоит. Это правило относится и к отдельной морозильной камере. Обогреватель – его лучше подсоединять не к удлинителю, а к розетке.

– его лучше подсоединять не к удлинителю, а к розетке. Сушилка и стиральная машина .

. Кофеварка .

. Микроволновая печь – она потребляет достаточно много электроэнергии, поэтому к удлинителю ее лучше не подключать.

– она потребляет достаточно много электроэнергии, поэтому к удлинителю ее лучше не подключать. Тостер .

. Прочие удлинители.

Если на вашем удлинителе есть кнопка включения/выключения, на ночь и в те дни, когда вас точно не будет дома, его лучше выключать.

Не забывайте своевременно избавляться от устаревших удлинителей, а также неисправных. Они могут стать причиной пожара дома.