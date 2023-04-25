Ни в коем случае не выбрасывайте это в мусор: назовите на себя беду и нищету

Знали ли вы, что не все вещи можно выбрасывать в мусор? По народным поверьям, вы можете навлечь этим негативные последствия для себя. Что нельзя выбрасывать – читайте в материале ТСН.ua.

В народе бытует мнение, если выбросить волосы в мусор, то можно навлечь на себя беду, фотографии могут попасть в плохие руки и тогда на вас с легкостью можно будет навести порчу.

Что нельзя выбрасывать в мусор по народным поверьям

Волосы. Не все задумываются над тем, что волосы нельзя выбрасывать. По народным поверьям, именно в волосах содержится вся сила человека, особенно когда речь идет о женщинах. Поэтому, если их слить в воду или выбросить в помойку, можно свою судьбу изменить в худшую сторону. По словам эзотериков, их лучше хранить, тогда не назовите на себя беду.

Фотографии. Если вы не знаете, можно ли выбрасывать старые фотографии, то обратите внимание, что этого делать не стоит. В первую очередь, ваши фотографии могут попасть в чужие руки. Но также существует поверье, что по фотографии человека можно перевести на него болезнь. Поэтому старые фотографии эзотерики советуют сначала курить, а потом уже выбрасывать в помойку. Так роковых последствий можно избежать.

Мелкие деньги. Можно ли выбрасывать деньги? Ответ на этот вопрос достаточно прост — нет. Если вы хотите стать действительно богатым человеком, не стоит выбрасывать даже мелочь, а любые мелочи лучше поднимать с пола (если нашли) и хранить. Выбрасывание монет в свалку приводит к безденежью и бедности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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